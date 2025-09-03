HUCH Hakkında Daha Fazla Bilgi

Huch (HUCH) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 14:08:08 (UTC+8)

Huch (HUCH) Fiyat Bilgileri (USD)

Huch (HUCH) canlı fiyatı $ 0,008723. HUCH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,004 ve en yüksek $ 0,01 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HUCH için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HUCH son bir saatte +%10,58 değişim gösterdi, 24 saatte +%118,07 ve son 7 günde +%118,07 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Huch (HUCH) Piyasa Bilgileri

SOL

Şu anki Huch piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 17,84K. Dolaşımdaki HUCH arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Huch (HUCH) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Huch fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00472291+%118,07
30 Gün$ +0,004723+%118,07
60 Gün$ +0,004723+%118,07
90 Gün$ +0,004723+%118,07
Bugünkü Huch Fiyatı Değişimi

Bugün, HUCH, $ +0,00472291 (+%118,07) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Huch 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,004723 (+%118,07) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Huch 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, HUCH değişimi $ +0,004723 (+%118,07) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Huch 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,004723 (+%118,07) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Huch (HUCH) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Huch Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Huch (HUCH) Nedir?

Huch, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Huch yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- HUCH staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Huch hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Huch satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Huch Fiyat Tahmini (USD)

Huch (HUCH) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Huch (HUCH) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Huch için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Huch fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Huch (HUCH) Token Ekonomisi

Huch (HUCH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HUCH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Huch (HUCH) Satın Alma

Nasıl Huch satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Huch Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

HUCH Varlığından Yerel Para Birimlerine

Huch Kaynağı

Huch hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Huch Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Huch (HUCH) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HUCH fiyatı, 0,008723 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HUCH / USD güncel fiyatı nedir?
HUCH / USD güncel fiyatı $ 0,008723. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Huch varlığının piyasa değeri nedir?
HUCH piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HUCH arzı nedir?
Dolaşımdaki HUCH arzı, -- USD.
HUCH için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HUCH, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HUCH fiyatı (ATL) nedir?
HUCH, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
HUCH işlem hacmi nedir?
HUCH için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 17,84K USD.
HUCH bu yıl daha da yükselir mi?
HUCH piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HUCH fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 14:08:08 (UTC+8)

Huch (HUCH) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-02 19:30:00Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4

Öne Çıkan Haberler

Portal to Bitcoin (PTB) Nedir? Güven Minimizasyonlu Çapraz Zincir Takaslarına Tümüyle Rehber

Bu kapsamlı rehber, Portal to Bitcoin’ın çapraz zincir ticaretinde saklama riskini çözme konusundaki devrim niteliğindeki yaklaşımını, yerel PTB token’ının faydasını ve BitScaler teknolojisinin Bitcoin’in DeFi’deki rolünü nasıl şekillendirdiğini keşfetmektedir. İster saklama gerektirmeyen alternatifler arayan bir kripto tüccarı olun, ister Bitcoin’e özgü DeFi altyapısına ilgi duyan bir geliştirici olun, bu makale Portal’ın yenilikçi ekosistemi ve tokenomics modeli hakkında temel bilgiler sunmaktadır.

September 3, 2025

RICE AI nedir? Devrim niteliğindeki DePIN merkeziyetsiz robot veri altyapısı ve $RICE token ekosistemi

$RICE token teşvik mekanizmasına dayanan RICE AI, robot endüstrisini merkeziyetsiz AI veri altyapısıyla yeniden şekillendiriyor ve dünyanın ilk robot AI veri pazarını oluşturuyor. Hemen öğrenin!

September 1, 2025

什么是Arc公链？重塑稳定币支付的下一代公链技术解析

Arc区块链是Circle推出的专为USDC设计的Layer1公链，使用USDC作为Gas代币，提供高性能和可选隐私功能。本文详细解析Arc的技术架构、代币经济学及应用场景。

September 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

