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Inverse DAO Fiyatı(INV)

Inverse DAO (INV) Canlı Fiyat Grafiği

$39,06
$39,06$39,06
-%0,021D
USD

INV Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Inverse DAO (INV), şu anda 39,02 USD fiyatından işlem görmektedir ve 27,60M USD piyasa değerine sahiptir. INV / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Inverse DAO Ana Piyasa Performansı:

$ 65,52K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,02
Inverse DAO 24 saatlik fiyat değişimi
707,24K USD
Dolaşımdaki arz

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INV Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Inverse DAO fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0078-%0,02
30 Gün$ +11,55+%42,04
60 Gün$ +11,82+%43,45
90 Gün$ +10,18+%35,29
Bugünkü Inverse DAO Fiyatı Değişimi

Bugün, INV, $ -0,0078 (-%0,02) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Inverse DAO 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +11,55 (+%42,04) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Inverse DAO 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, INV değişimi $ +11,82 (+%43,45) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Inverse DAO 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +10,18 (+%35,29) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

INV Fiyat Bilgisi

En güncel Inverse DAO fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 37,65
$ 37,65$ 37,65

$ 41,05
$ 41,05$ 41,05

$ 2.001,66
$ 2.001,66$ 2.001,66

-%1,92

-%0,02

-%10,41

INV Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 27,60M
$ 27,60M$ 27,60M

$ 65,52K
$ 65,52K$ 65,52K

707,24K
707,24K 707,24K

Inverse DAO (INV) Nedir?

Inverse Finance, stabilcoin getirisini kullanan bir Dolar-Maliyet Ortalaması stratejisi izleyerek herhangi bir tokene pasif kayıpsız yatırım sunan bir protokoldür. ETH ile başlamaktadır.

Inverse DAO, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Inverse DAO yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- INV staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Inverse DAO hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Inverse DAO satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Inverse DAO Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Inverse DAO, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte INV fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Inverse DAO fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Inverse DAO Fiyat Geçmişi

INV fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak INV kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Inverse DAO fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Inverse DAO (INV) Token Ekonomisi

Inverse DAO (INV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. INV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Inverse DAO (INV) Satın Alma

Nasıl Inverse DAO satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Inverse DAO Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

INV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 INV / VND
1.026.811,3
1 INV / AUD
A$60,0908
1 INV / GBP
29,265
1 INV / EUR
33,5572
1 INV / USD
$39,02
1 INV / MYR
RM165,0546
1 INV / TRY
1.587,3336
1 INV / JPY
¥5.735,94
1 INV / ARS
ARS$52.729,677
1 INV / RUB
3.103,2606
1 INV / INR
3.404,8852
1 INV / IDR
Rp639.672,0288
1 INV / KRW
54.044,2608
1 INV / PHP
2.244,0402
1 INV / EGP
￡E.1.869,8384
1 INV / BRL
R$216,1708
1 INV / CAD
C$53,4574
1 INV / BDT
4.710,4944
1 INV / NGN
59.031,407
1 INV / UAH
1.610,3554
1 INV / VES
Bs4.799,46
1 INV / CLP
$37.849,4
1 INV / PKR
Rs10.933,0138
1 INV / KZT
20.910,818
1 INV / THB
฿1.266,5892
1 INV / TWD
NT$1.163,9666
1 INV / AED
د.إ143,2034
1 INV / CHF
Fr31,216
1 INV / HKD
HK$306,307
1 INV / MAD
.د.م352,7408
1 INV / MXN
$735,1368
1 INV / PLN
143,5936
1 INV / RON
лв170,9076
1 INV / SEK
kr376,543
1 INV / BGN
лв65,5536
1 INV / HUF
Ft13.417,8074
1 INV / CZK
828,0044
1 INV / KWD
د.ك11,82306
1 INV / ILS
133,0582

Inverse DAO Kaynağı

Inverse DAO hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Inverse DAO Websitesi
Blok Gezgini

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