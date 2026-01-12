Bugünkü Infrared Fiyatı

Bugünkü Infrared (IR) fiyatı $ 0,08369 olup, son 24 saatte % 9,81 değişim gösterdi. Mevcut IR / USD dönüşüm oranı IR başına $ 0,08369 şeklindedir.

Infrared, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- IR şeklindedir. Son 24 saat içinde IR, $ 0,07554 (en düşük) ile $ 0,08394 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IR, son bir saatte +%3,60 ve son 7 günde +%24,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 93,51K seviyesine ulaştı.

Infrared (IR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 93,51K$ 93,51K $ 93,51K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 83,69M$ 83,69M $ 83,69M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BERACHAIN

