Nifty Island (ISLAND) Nedir?

Nifty Island, NFT, memecoin ve web3 topluluklarının oyun oynayabileceği, üretebileceği ve ödüller kazanabileceği, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerle desteklenen açık bir oyun platformu olan web3'ün oyun katmanını inşa ediyor.

Nifty Island, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Nifty Island yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Nifty Island Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Nifty Island, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ISLAND fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Nifty Island fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Nifty Island Fiyat Geçmişi

ISLAND fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ISLAND kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Nifty Island fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Nifty Island (ISLAND) Token Ekonomisi

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Nifty Island (ISLAND) Satın Alma

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ISLAND Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ISLAND / VND ₫ 340,805565 1 ISLAND / AUD A$ 0,01994454 1 ISLAND / GBP ￡ 0,00971325 1 ISLAND / EUR € 0,01113786 1 ISLAND / USD $ 0,012951 1 ISLAND / MYR RM 0,05478273 1 ISLAND / TRY ₺ 0,52684668 1 ISLAND / JPY ¥ 1,903797 1 ISLAND / ARS ARS$ 17,50133385 1 ISLAND / RUB ₽ 1,03025205 1 ISLAND / INR ₹ 1,13010426 1 ISLAND / IDR Rp 212,31144144 1 ISLAND / KRW ₩ 17,93765304 1 ISLAND / PHP ₱ 0,74481201 1 ISLAND / EGP ￡E. 0,62061192 1 ISLAND / BRL R$ 0,07174854 1 ISLAND / CAD C$ 0,01774287 1 ISLAND / BDT ৳ 1,56344472 1 ISLAND / NGN ₦ 19,59292035 1 ISLAND / UAH ₴ 0,53448777 1 ISLAND / VES Bs 1,592973 1 ISLAND / CLP $ 12,56247 1 ISLAND / PKR Rs 3,62874069 1 ISLAND / KZT ₸ 6,9404409 1 ISLAND / THB ฿ 0,42038946 1 ISLAND / TWD NT$ 0,38632833 1 ISLAND / AED د.إ 0,04753017 1 ISLAND / CHF Fr 0,0103608 1 ISLAND / HKD HK$ 0,10153584 1 ISLAND / MAD .د.م 0,11707704 1 ISLAND / MXN $ 0,24399684 1 ISLAND / PLN zł 0,04765968 1 ISLAND / RON лв 0,05672538 1 ISLAND / SEK kr 0,12497715 1 ISLAND / BGN лв 0,02175768 1 ISLAND / HUF Ft 4,45346037 1 ISLAND / CZK Kč 0,27482022 1 ISLAND / KWD د.ك 0,003924153 1 ISLAND / ILS ₪ 0,04416291

Nifty Island Kaynağı

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