Bugünkü Jesse Fiyatı

Bugünkü Jesse (JESSE) fiyatı $ 0,00471 olup, son 24 saatte % 0,33 değişim gösterdi. Mevcut JESSE / USD dönüşüm oranı JESSE başına $ 0,00471 şeklindedir.

Jesse, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- JESSE şeklindedir. Son 24 saat içinde JESSE, $ 0,004627 (en düşük) ile $ 0,004899 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JESSE, son bir saatte -%0,53 ve son 7 günde -%34,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 60,50K seviyesine ulaştı.

Jesse (JESSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 60,50K$ 60,50K $ 60,50K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Jesse piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 60,50K. Dolaşımdaki JESSE arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.