JetTon Game (JETTON) Nedir?

JetTon.Games, TheOpenNetwork teknolojileri üzerine inşa edilmiş benzersiz bir çapraz platform çözümüdür

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JetTon Game (JETTON) Token Ekonomisi

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JETTON Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JETTON / VND ₫ 5.118,2675 1 JETTON / AUD A$ 0,29953 1 JETTON / GBP ￡ 0,145875 1 JETTON / EUR € 0,16727 1 JETTON / USD $ 0,1945 1 JETTON / MYR RM 0,822735 1 JETTON / TRY ₺ 7,91226 1 JETTON / JPY ¥ 28,5915 1 JETTON / ARS ARS$ 262,837575 1 JETTON / RUB ₽ 15,47053 1 JETTON / INR ₹ 16,981795 1 JETTON / IDR Rp 3.188,52408 1 JETTON / KRW ₩ 269,39028 1 JETTON / PHP ₱ 11,18375 1 JETTON / EGP ￡E. 9,318495 1 JETTON / BRL R$ 1,079475 1 JETTON / CAD C$ 0,266465 1 JETTON / BDT ৳ 23,48004 1 JETTON / NGN ₦ 294,249325 1 JETTON / UAH ₴ 8,027015 1 JETTON / VES Bs 23,9235 1 JETTON / CLP $ 188,665 1 JETTON / PKR Rs 54,496955 1 JETTON / KZT ₸ 104,23255 1 JETTON / THB ฿ 6,31347 1 JETTON / TWD NT$ 5,80388 1 JETTON / AED د.إ 0,713815 1 JETTON / CHF Fr 0,1556 1 JETTON / HKD HK$ 1,52488 1 JETTON / MAD .د.م 1,75828 1 JETTON / MXN $ 3,66438 1 JETTON / PLN zł 0,71576 1 JETTON / RON лв 0,85191 1 JETTON / SEK kr 1,876925 1 JETTON / BGN лв 0,32676 1 JETTON / HUF Ft 66,882715 1 JETTON / CZK Kč 4,12729 1 JETTON / KWD د.ك 0,0589335 1 JETTON / ILS ₪ 0,663245

JetTon Game Kaynağı

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