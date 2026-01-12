Bugünkü JPMorgan Chase Fiyatı

Bugünkü JPMorgan Chase (JPMON) fiyatı $ 325,61 olup, son 24 saatte % 1,80 değişim gösterdi. Mevcut JPMON / USD dönüşüm oranı JPMON başına $ 325,61 şeklindedir.

JPMorgan Chase, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,63M ile 1629. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8,07K JPMON şeklindedir. Son 24 saat içinde JPMON, $ 319,74 (en düşük) ile $ 331,93 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 338,08431897851386 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 291,5494206567826 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JPMON, son bir saatte +%0,44 ve son 7 günde -%3,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,29M seviyesine ulaştı.

JPMorgan Chase (JPMON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1629 Piyasa Değeri $ 2,63M$ 2,63M $ 2,63M Hacim (24 Sa) $ 1,29M$ 1,29M $ 1,29M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,63M$ 2,63M $ 2,63M Dolaşım Arzı 8,07K 8,07K 8,07K Toplam Arz 8.074,44648966 8.074,44648966 8.074,44648966 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki JPMorgan Chase piyasa değeri $ 2,63M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,29M. Dolaşımdaki JPMON arzı 8,07K olup, toplam arzı 8074.44648966. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,63M.