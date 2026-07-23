Bugünkü Kakaxa Fiyatı

Bugünkü Kakaxa (KAKAXA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut KAKAXA / USD dönüşüm oranı KAKAXA başına $ 0 şeklindedir.

Kakaxa, şu anda piyasa değeri açısından $ 28.268 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 99,42M KAKAXA şeklindedir. Son 24 saat içinde KAKAXA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,314659 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KAKAXA, son bir saatte -- ve son 7 günde -%10,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,76 seviyesine ulaştı.

Kakaxa (KAKAXA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 28,27K$ 28,27K $ 28,27K Hacim (24 Sa) $ 1,76$ 1,76 $ 1,76 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28,27K$ 28,27K $ 28,27K Dolaşım Arzı 99,42M 99,42M 99,42M Toplam Arz 99.415.059,99 99.415.059,99 99.415.059,99

Şu anki Kakaxa piyasa değeri $ 28,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,76. Dolaşımdaki KAKAXA arzı 99,42M olup, toplam arzı 99415059.99. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28,27K.