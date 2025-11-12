Bugünkü Kite AI Fiyatı

Bugünkü Kite AI (KITE) fiyatı $ 0,0803 olup, son 24 saatte % 4,06 değişim gösterdi. Mevcut KITE / USD dönüşüm oranı KITE başına $ 0,0803 şeklindedir.

Kite AI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- KITE şeklindedir. Son 24 saat içinde KITE, $ 0,0774 (en düşük) ile $ 0,0866 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KITE, son bir saatte +%0,37 ve son 7 günde -%10,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 394,60K seviyesine ulaştı.

Kite AI (KITE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 394,60K$ 394,60K $ 394,60K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 803,00M$ 803,00M $ 803,00M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Kite AI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 394,60K. Dolaşımdaki KITE arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 803,00M.