K9 Finance DAO (KNINE) Nedir?

Shibarium tabanlı bir LSD (Liquid Staking Derivatives) platformu olan K9 Finance, temel DeFi hizmetleri sunmanın yanında resmi bir doğrulayıcı olarak hareket etmektedir. Blok doğrulama için $KNINE sahiplerini $BONE ile ödüllendirerek, hazine ve yol haritası kararlarını yöneten 'Roundtable of Dogs' DAO aracılığıyla DeFi'nin benimsenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

K9 Finance DAO, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, K9 Finance DAO yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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K9 Finance DAO Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, K9 Finance DAO, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KNINE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen K9 Finance DAO fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

K9 Finance DAO Fiyat Geçmişi

KNINE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KNINE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen K9 Finance DAO fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

K9 Finance DAO (KNINE) Token Ekonomisi

K9 Finance DAO (KNINE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KNINE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

K9 Finance DAO (KNINE) Satın Alma

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KNINE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KNINE / VND ₫ 0,06762955 1 KNINE / AUD A$ 0,0000039578 1 KNINE / GBP ￡ 0,0000019275 1 KNINE / EUR € 0,0000022102 1 KNINE / USD $ 0,00000257 1 KNINE / MYR RM 0,0000108711 1 KNINE / TRY ₺ 0,0001045219 1 KNINE / JPY ¥ 0,00037779 1 KNINE / ARS ARS$ 0,0035061225 1 KNINE / RUB ₽ 0,0002042893 1 KNINE / INR ₹ 0,0002249007 1 KNINE / IDR Rp 0,0421311408 1 KNINE / KRW ₩ 0,0035546184 1 KNINE / PHP ₱ 0,0001475694 1 KNINE / EGP ￡E. 0,0001249791 1 KNINE / BRL R$ 0,0000142892 1 KNINE / CAD C$ 0,0000035209 1 KNINE / BDT ৳ 0,0003102504 1 KNINE / NGN ₦ 0,0038880245 1 KNINE / UAH ₴ 0,0001060639 1 KNINE / VES Bs 0,00031611 1 KNINE / CLP $ 0,0024929 1 KNINE / PKR Rs 0,0007200883 1 KNINE / KZT ₸ 0,001377263 1 KNINE / THB ฿ 0,0000834736 1 KNINE / TWD NT$ 0,0000767916 1 KNINE / AED د.إ 0,0000094319 1 KNINE / CHF Fr 0,000002056 1 KNINE / HKD HK$ 0,0000201488 1 KNINE / MAD .د.م 0,0000232328 1 KNINE / MXN $ 0,0000484188 1 KNINE / PLN zł 0,0000094576 1 KNINE / RON лв 0,0000112566 1 KNINE / SEK kr 0,0000248262 1 KNINE / BGN лв 0,0000043176 1 KNINE / HUF Ft 0,0008840543 1 KNINE / CZK Kč 0,0000545354 1 KNINE / KWD د.ك 0,00000078385 1 KNINE / ILS ₪ 0,0000087637

K9 Finance DAO Kaynağı

K9 Finance DAO hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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