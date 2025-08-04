Kommunitas (KOM) Nedir?

Kommunitas, Gelir Paylaşımı Modeli ile gerçek bir merkeziyetsiz ve kademesiz bir launchpaddir. Bizi launchpad alanında lider haline getirecek 4 nokta bulunuyor: 1. Kademesiz. Launchpad dağıtımı katılmak için yeterli tokene sahip OLMAMAKTAN bıkmadınız mı? Kommunitas'ta, dağıtım için herhangi bir miktarda KOM token yeterli sayılacaktır. 2. Şeffaf. Piyango sistemli ve şeffaf olmayan launchpadlerden bıktınız mı? Garantili dağıtımın şeffaf yolunu övüyoruz. 3. Gelir Paylaşım Modeli. Gelirimizi istikrarlı bir şekilde (USDT) 2 tür ortakla paylaşıyoruz: - Kommunitas Özel Ortakları: En az 500.000 $KOM token stake eden kullanıcılar için. Bu ortaklar, her Çeyrekte dağıtılan İlk Gelene İlk Hizmet (FCFS) ve Topluluk turu IKO'larından iade edilmeyen ücretlerin %30'unu alırlar, bu yüzden buna Üç Aylık Gelir Paylaşımı denir. - Kommunitas Milyoner Ortakları: KOM tokenlerine 10.000.000 $'dan fazla para yatıranlar içindir. Bu ortaklar, Aylık launchpad gelirlerimizden %5'lik bir paya sahiptir. 4. Deflasyonist Token. 40 Milyardan 2 Milyara toplam arz, %95'lik bir azalma, KOM topluluğuna olan bağlılığımızı gösterdi. Ayrıca, tokenimizi sosyal metriklere dayalı olarak yaktığımız ve her ay tam raporlar sunduğumuz ilk Sosyal Etkileşim Yakma'yı da tanıttık. Yalnızca bu da değil, bir kullanıcı KOM tokenini her vade tarihinden önce stake'ten çıkardığında %50 Vade Öncesi Çekme cezası (KOM'da) Otomatik olarak yakılacak ve bu şekilde piyasada sağlıklı bir dolaşım arzı sağlanacaktır.

Kommunitas, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Kommunitas yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Kommunitas Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Kommunitas, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KOM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Kommunitas fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Kommunitas Fiyat Geçmişi

KOM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KOM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Kommunitas fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Kommunitas (KOM) Token Ekonomisi

Kommunitas (KOM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KOM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Kommunitas (KOM) Satın Alma

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KOM Varlığından Yerel Para Birimlerine

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Kommunitas Kaynağı

Kommunitas hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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