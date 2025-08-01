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Keep3rV1 Fiyatı(KP3R)

Keep3rV1 (KP3R) Canlı Fiyat Grafiği

$5,32
$5,32$5,32
+%2,051D
USD

KP3R Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Keep3rV1 (KP3R), şu anda 5,32 USD fiyatından işlem görmektedir ve 2,26M USD piyasa değerine sahiptir. KP3R / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Keep3rV1 Ana Piyasa Performansı:

$ 59,35K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,05
Keep3rV1 24 saatlik fiyat değişimi
425,18K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki KP3R / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KP3R fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

KP3R Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Keep3rV1 fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,10687+%2,05
30 Gün$ +0,839+%18,72
60 Gün$ -1,946-%26,79
90 Gün$ -0,97-%15,43
Bugünkü Keep3rV1 Fiyatı Değişimi

Bugün, KP3R, $ +0,10687 (+%2,05) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Keep3rV1 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,839 (+%18,72) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Keep3rV1 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, KP3R değişimi $ -1,946 (-%26,79) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Keep3rV1 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,97 (-%15,43) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

KP3R Fiyat Bilgisi

En güncel Keep3rV1 fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 5,166
$ 5,166$ 5,166

$ 5,389
$ 5,389$ 5,389

$ 2.063,04
$ 2.063,04$ 2.063,04

+%0,35

+%2,05

-%19,53

KP3R Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,26M
$ 2,26M$ 2,26M

$ 59,35K
$ 59,35K$ 59,35K

425,18K
425,18K 425,18K

Keep3rV1 (KP3R) Nedir?

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

Keep3rV1, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Keep3rV1 yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- KP3R staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Keep3rV1 hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Keep3rV1 satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Keep3rV1 Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Keep3rV1, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KP3R fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Keep3rV1 fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Keep3rV1 Fiyat Geçmişi

KP3R fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KP3R kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Keep3rV1 fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Keep3rV1 (KP3R) Token Ekonomisi

Keep3rV1 (KP3R) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KP3R tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Keep3rV1 (KP3R) Satın Alma

Nasıl Keep3rV1 satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Keep3rV1 Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

KP3R Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KP3R / VND
139.995,8
1 KP3R / AUD
A$8,1928
1 KP3R / GBP
3,99
1 KP3R / EUR
4,5752
1 KP3R / USD
$5,32
1 KP3R / MYR
RM22,5568
1 KP3R / TRY
216,3644
1 KP3R / JPY
¥782,04
1 KP3R / ARS
ARS$7.198,8644
1 KP3R / RUB
423,738
1 KP3R / INR
464,1168
1 KP3R / IDR
Rp87.213,1008
1 KP3R / KRW
7.368,4128
1 KP3R / PHP
306,166
1 KP3R / EGP
￡E.255,3068
1 KP3R / BRL
R$29,4196
1 KP3R / CAD
C$7,2884
1 KP3R / BDT
642,2304
1 KP3R / NGN
8.048,362
1 KP3R / UAH
219,5564
1 KP3R / VES
Bs654,36
1 KP3R / CLP
$5.160,4
1 KP3R / PKR
Rs1.490,6108
1 KP3R / KZT
2.850,988
1 KP3R / THB
฿172,9
1 KP3R / TWD
NT$158,9084
1 KP3R / AED
د.إ19,5244
1 KP3R / CHF
Fr4,256
1 KP3R / HKD
HK$41,7088
1 KP3R / MAD
.د.م48,0928
1 KP3R / MXN
$100,282
1 KP3R / PLN
19,6308
1 KP3R / RON
лв23,3016
1 KP3R / SEK
kr51,3912
1 KP3R / BGN
лв8,9376
1 KP3R / HUF
Ft1.832,5804
1 KP3R / CZK
113,05
1 KP3R / KWD
د.ك1,61196
1 KP3R / ILS
18,1412

Keep3rV1 Kaynağı

Keep3rV1 hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Keep3rV1 Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

KP3R
KP3R
USD
USD

1 KP3R = 5,32 USD

Al-Sat

KP3RUSDT
$5,32
$5,32$5,32
+%0,94

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