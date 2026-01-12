Bugünkü AgentLISA Fiyatı

Bugünkü AgentLISA (LISA) fiyatı $ 0,0753 olup, son 24 saatte % 54,21 değişim gösterdi. Mevcut LISA / USD dönüşüm oranı LISA başına $ 0,0753 şeklindedir.

AgentLISA, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- LISA şeklindedir. Son 24 saat içinde LISA, $ 0,0387 (en düşük) ile $ 0,1711 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LISA, son bir saatte +%0,40 ve son 7 günde -%54,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 661,40K seviyesine ulaştı.

AgentLISA (LISA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 661,40K$ 661,40K $ 661,40K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 75,30M$ 75,30M $ 75,30M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki AgentLISA piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 661,40K. Dolaşımdaki LISA arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 75,30M.