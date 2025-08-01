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Livepeer Fiyatı(LPT)

Livepeer (LPT) Canlı Fiyat Grafiği

$6,158
$6,158$6,158
+%1,561D
USD

LPT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Livepeer (LPT), şu anda 6,158 USD fiyatından işlem görmektedir ve 264,76M USD piyasa değerine sahiptir. LPT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Livepeer Ana Piyasa Performansı:

$ 191,88K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,56
Livepeer 24 saatlik fiyat değişimi
42,99M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki LPT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LPT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

LPT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Livepeer fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,09459+%1,56
30 Gün$ +0,168+%2,80
60 Gün$ -2,722-%30,66
90 Gün$ +1,429+%30,21
Bugünkü Livepeer Fiyatı Değişimi

Bugün, LPT, $ +0,09459 (+%1,56) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Livepeer 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,168 (+%2,80) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Livepeer 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, LPT değişimi $ -2,722 (-%30,66) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Livepeer 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +1,429 (+%30,21) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

LPT Fiyat Bilgisi

En güncel Livepeer fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 5,911
$ 5,911$ 5,911

$ 6,23
$ 6,23$ 6,23

$ 99,777
$ 99,777$ 99,777

-%0,54

+%1,56

-%13,39

LPT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 264,76M
$ 264,76M$ 264,76M

$ 191,88K
$ 191,88K$ 191,88K

42,99M
42,99M 42,99M

Livepeer (LPT) Nedir?

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

Livepeer, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Livepeer yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- LPT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Livepeer hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Livepeer satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Livepeer Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Livepeer, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte LPT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Livepeer fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Livepeer Fiyat Geçmişi

LPT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak LPT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Livepeer fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Livepeer (LPT) Token Ekonomisi

Livepeer (LPT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LPT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Livepeer (LPT) Satın Alma

Nasıl Livepeer satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Livepeer Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

LPT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LPT / VND
162.047,77
1 LPT / AUD
A$9,48332
1 LPT / GBP
4,6185
1 LPT / EUR
5,29588
1 LPT / USD
$6,158
1 LPT / MYR
RM26,10992
1 LPT / TRY
250,44586
1 LPT / JPY
¥905,226
1 LPT / ARS
ARS$8.332,82086
1 LPT / RUB
490,4847
1 LPT / INR
537,22392
1 LPT / IDR
Rp100.950,80352
1 LPT / KRW
8.529,07632
1 LPT / PHP
354,3929
1 LPT / EGP
￡E.295,52242
1 LPT / BRL
R$34,05374
1 LPT / CAD
C$8,43646
1 LPT / BDT
743,39376
1 LPT / NGN
9.316,1303
1 LPT / UAH
254,14066
1 LPT / VES
Bs757,434
1 LPT / CLP
$5.973,26
1 LPT / PKR
Rs1.725,41002
1 LPT / KZT
3.300,0722
1 LPT / THB
฿200,135
1 LPT / TWD
NT$183,93946
1 LPT / AED
د.إ22,59986
1 LPT / CHF
Fr4,9264
1 LPT / HKD
HK$48,27872
1 LPT / MAD
.د.م55,66832
1 LPT / MXN
$116,0783
1 LPT / PLN
22,72302
1 LPT / RON
лв26,97204
1 LPT / SEK
kr59,48628
1 LPT / BGN
лв10,34544
1 LPT / HUF
Ft2.121,24626
1 LPT / CZK
130,8575
1 LPT / KWD
د.ك1,865874
1 LPT / ILS
20,99878

Livepeer Kaynağı

Livepeer hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Livepeer Websitesi
Blok Gezgini

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1 LPT = 6,158 USD

Al-Sat

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+%4,12

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