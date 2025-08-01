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Laqira Protocol Fiyatı(LQR)

Laqira Protocol (LQR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,08996
$0,08996$0,08996
-%0,211D
USD

LQR Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Laqira Protocol (LQR), şu anda 0,08996 USD fiyatından işlem görmektedir ve 7,97M USD piyasa değerine sahiptir. LQR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Laqira Protocol Ana Piyasa Performansı:

$ 112,47K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,21
Laqira Protocol 24 saatlik fiyat değişimi
88,62M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki LQR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LQR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

LQR Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Laqira Protocol fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0001893-%0,21
30 Gün$ +0,03143+%53,69
60 Gün$ +0,01786+%24,77
90 Gün$ +0,01136+%14,45
Bugünkü Laqira Protocol Fiyatı Değişimi

Bugün, LQR, $ -0,0001893 (-%0,21) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Laqira Protocol 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,03143 (+%53,69) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Laqira Protocol 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, LQR değişimi $ +0,01786 (+%24,77) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Laqira Protocol 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,01136 (+%14,45) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

LQR Fiyat Bilgisi

En güncel Laqira Protocol fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,087
$ 0,087$ 0,087

$ 0,09159
$ 0,09159$ 0,09159

$ 0,4117
$ 0,4117$ 0,4117

-%1,40

-%0,21

-%26,23

LQR Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7,97M
$ 7,97M$ 7,97M

$ 112,47K
$ 112,47K$ 112,47K

88,62M
88,62M 88,62M

Laqira Protocol (LQR) Nedir?

Laqira Protocol, LaqiraPay, LaqiDex ve TaBit gibi yenilikçi ürünlere sahip bir DeFi merkezidir.

Laqira Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Laqira Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- LQR staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Laqira Protocol hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Laqira Protocol satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Laqira Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Laqira Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte LQR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Laqira Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Laqira Protocol Fiyat Geçmişi

LQR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak LQR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Laqira Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Laqira Protocol (LQR) Token Ekonomisi

Laqira Protocol (LQR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LQR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Laqira Protocol (LQR) Satın Alma

Nasıl Laqira Protocol satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Laqira Protocol Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

LQR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LQR / VND
2.367,2974
1 LQR / AUD
A$0,1385384
1 LQR / GBP
0,06747
1 LQR / EUR
0,0773656
1 LQR / USD
$0,08996
1 LQR / MYR
RM0,3814304
1 LQR / TRY
3,6586732
1 LQR / JPY
¥13,22412
1 LQR / ARS
ARS$121,7311732
1 LQR / RUB
7,1617156
1 LQR / INR
7,8481104
1 LQR / IDR
Rp1.474,7538624
1 LQR / KRW
124,5981984
1 LQR / PHP
5,177198
1 LQR / EGP
￡E.4,3171804
1 LQR / BRL
R$0,4974788
1 LQR / CAD
C$0,1232452
1 LQR / BDT
10,8599712
1 LQR / NGN
136,095986
1 LQR / UAH
3,7126492
1 LQR / VES
Bs11,06508
1 LQR / CLP
$87,2612
1 LQR / PKR
Rs25,2058924
1 LQR / KZT
48,209564
1 LQR / THB
฿2,9237
1 LQR / TWD
NT$2,6871052
1 LQR / AED
د.إ0,3301532
1 LQR / CHF
Fr0,071968
1 LQR / HKD
HK$0,7052864
1 LQR / MAD
.د.م0,8132384
1 LQR / MXN
$1,695746
1 LQR / PLN
0,3319524
1 LQR / RON
лв0,3940248
1 LQR / SEK
kr0,8690136
1 LQR / BGN
лв0,1511328
1 LQR / HUF
Ft30,9885212
1 LQR / CZK
1,91165
1 LQR / KWD
د.ك0,02725788
1 LQR / ILS
0,3067636

Laqira Protocol Kaynağı

Laqira Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Laqira Protocol Websitesi
Blok Gezgini

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1 LQR = 0,08996 USD

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