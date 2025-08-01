LUNC Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Terra Classic Fiyatı(LUNC)

Terra Classic (LUNC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00005938
$0,00005938$0,00005938
+%2,151D
USD

LUNC Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Terra Classic (LUNC), şu anda 0,00005938 USD fiyatından işlem görmektedir ve 332,77M USD piyasa değerine sahiptir. LUNC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Terra Classic Ana Piyasa Performansı:

$ 1,14M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,15
Terra Classic 24 saatlik fiyat değişimi
5,60T USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki LUNC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LUNC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

LUNC Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Terra Classic fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0000012498+%2,15
30 Gün$ +0,00000338+%6,03
60 Gün$ +0,00000021+%0,35
90 Gün$ -0,00000011-%0,19
Bugünkü Terra Classic Fiyatı Değişimi

Bugün, LUNC, $ +0,0000012498 (+%2,15) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Terra Classic 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00000338 (+%6,03) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Terra Classic 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, LUNC değişimi $ +0,00000021 (+%0,35) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Terra Classic 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00000011 (-%0,19) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

LUNC Fiyat Bilgisi

En güncel Terra Classic fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,00005741
$ 0,00005741$ 0,00005741

$ 0,00005985
$ 0,00005985$ 0,00005985

$ 0,00059231
$ 0,00059231$ 0,00059231

-%0,54

+%2,15

-%6,57

LUNC Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 332,77M
$ 332,77M$ 332,77M

$ 1,14M
$ 1,14M$ 1,14M

5,60T
5,60T 5,60T

Terra Classic (LUNC) Nedir?

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Terra Classic, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Terra Classic yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- LUNC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Terra Classic hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Terra Classic satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Terra Classic Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Terra Classic, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte LUNC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Terra Classic fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Terra Classic Fiyat Geçmişi

LUNC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak LUNC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Terra Classic fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Terra Classic (LUNC) Token Ekonomisi

Terra Classic (LUNC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LUNC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Terra Classic (LUNC) Satın Alma

Nasıl Terra Classic satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Terra Classic Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

LUNC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LUNC / VND
1,5625847
1 LUNC / AUD
A$0,0000914452
1 LUNC / GBP
0,000044535
1 LUNC / EUR
0,0000510668
1 LUNC / USD
$0,00005938
1 LUNC / MYR
RM0,0002517712
1 LUNC / TRY
0,0024155784
1 LUNC / JPY
¥0,00872886
1 LUNC / ARS
ARS$0,0803512346
1 LUNC / RUB
0,0047272418
1 LUNC / INR
0,0051785298
1 LUNC / IDR
Rp0,9734424672
1 LUNC / KRW
0,0822436752
1 LUNC / PHP
0,003417319
1 LUNC / EGP
￡E.0,0028484586
1 LUNC / BRL
R$0,0003289652
1 LUNC / CAD
C$0,0000813506
1 LUNC / BDT
0,0071683536
1 LUNC / NGN
0,089833033
1 LUNC / UAH
0,0024506126
1 LUNC / VES
Bs0,00730374
1 LUNC / CLP
$0,0575986
1 LUNC / PKR
Rs0,0166376822
1 LUNC / KZT
0,031821742
1 LUNC / THB
฿0,0019280686
1 LUNC / TWD
NT$0,0017736806
1 LUNC / AED
د.إ0,0002179246
1 LUNC / CHF
Fr0,000047504
1 LUNC / HKD
HK$0,0004655392
1 LUNC / MAD
.د.م0,0005367952
1 LUNC / MXN
$0,001119313
1 LUNC / PLN
0,0002191122
1 LUNC / RON
лв0,0002600844
1 LUNC / SEK
kr0,0005736108
1 LUNC / BGN
лв0,0000997584
1 LUNC / HUF
Ft0,0204546286
1 LUNC / CZK
0,001261825
1 LUNC / KWD
د.ك0,00001799214
1 LUNC / ILS
0,0002024858

Terra Classic Kaynağı

Terra Classic hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Terra Classic Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

LUNC
LUNC
USD
USD

1 LUNC = 0,00005938 USD

Al-Sat

LUNCUSDT
$0,00005938
$0,00005938$0,00005938
+%2,08

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