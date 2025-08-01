Terra Classic (LUNC) Nedir?

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Terra Classic, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Terra Classic yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Terra Classic Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Terra Classic, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte LUNC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Terra Classic fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Terra Classic Fiyat Geçmişi

LUNC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak LUNC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Terra Classic fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Terra Classic (LUNC) Token Ekonomisi

Terra Classic (LUNC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LUNC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Terra Classic (LUNC) Satın Alma

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LUNC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LUNC / VND ₫ 1,5625847 1 LUNC / AUD A$ 0,0000914452 1 LUNC / GBP ￡ 0,000044535 1 LUNC / EUR € 0,0000510668 1 LUNC / USD $ 0,00005938 1 LUNC / MYR RM 0,0002517712 1 LUNC / TRY ₺ 0,0024155784 1 LUNC / JPY ¥ 0,00872886 1 LUNC / ARS ARS$ 0,0803512346 1 LUNC / RUB ₽ 0,0047272418 1 LUNC / INR ₹ 0,0051785298 1 LUNC / IDR Rp 0,9734424672 1 LUNC / KRW ₩ 0,0822436752 1 LUNC / PHP ₱ 0,003417319 1 LUNC / EGP ￡E. 0,0028484586 1 LUNC / BRL R$ 0,0003289652 1 LUNC / CAD C$ 0,0000813506 1 LUNC / BDT ৳ 0,0071683536 1 LUNC / NGN ₦ 0,089833033 1 LUNC / UAH ₴ 0,0024506126 1 LUNC / VES Bs 0,00730374 1 LUNC / CLP $ 0,0575986 1 LUNC / PKR Rs 0,0166376822 1 LUNC / KZT ₸ 0,031821742 1 LUNC / THB ฿ 0,0019280686 1 LUNC / TWD NT$ 0,0017736806 1 LUNC / AED د.إ 0,0002179246 1 LUNC / CHF Fr 0,000047504 1 LUNC / HKD HK$ 0,0004655392 1 LUNC / MAD .د.م 0,0005367952 1 LUNC / MXN $ 0,001119313 1 LUNC / PLN zł 0,0002191122 1 LUNC / RON лв 0,0002600844 1 LUNC / SEK kr 0,0005736108 1 LUNC / BGN лв 0,0000997584 1 LUNC / HUF Ft 0,0204546286 1 LUNC / CZK Kč 0,001261825 1 LUNC / KWD د.ك 0,00001799214 1 LUNC / ILS ₪ 0,0002024858

Terra Classic Kaynağı

Terra Classic hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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