Matrix AI Network (MAN) Nedir?

Matrix filminden ilham alan Matrix AI Network, 2017'de kuruldu. O zamandan beri, MATRIX halka açık blok zincirini optimize etmek için yapay zekayı uygulayan 1.0 üzerinde ve merkeziyetsiz bir yapay zeka ekonomisi inşa etmek için 2.0 üzerinde çalışıyoruz. 2023'ten başlayarak, nörobilimi 1.0 ve 2.0'dan çıktılarla harmanladığımız Matrix 3.0'a geçiyoruz. Temel olarak, insan beyninin internete yüklendiği Matrix filmlerinin hayal ettiği senaryoyu gerçekleştirerek Avatar Zekası (AvI) için beyin sinyalini kullanıyoruz. Bu, Metaverse'te herkesin kendi dijital avatarına sahip olacağı anlamına gelir.

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Matrix AI Network Fiyat Geleceği Tahmini

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Matrix AI Network Fiyat Geçmişi

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Matrix AI Network (MAN) Token Ekonomisi

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MAN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MAN / VND ₫ 181,5735 1 MAN / AUD A$ 0,010626 1 MAN / GBP ￡ 0,005175 1 MAN / EUR € 0,005934 1 MAN / USD $ 0,0069 1 MAN / MYR RM 0,029256 1 MAN / TRY ₺ 0,280692 1 MAN / JPY ¥ 1,0143 1 MAN / ARS ARS$ 9,336873 1 MAN / RUB ₽ 0,549171 1 MAN / INR ₹ 0,601749 1 MAN / IDR Rp 113,114736 1 MAN / KRW ₩ 9,543528 1 MAN / PHP ₱ 0,397095 1 MAN / EGP ￡E. 0,330993 1 MAN / BRL R$ 0,038226 1 MAN / CAD C$ 0,009453 1 MAN / BDT ৳ 0,832968 1 MAN / NGN ₦ 10,438665 1 MAN / UAH ₴ 0,284763 1 MAN / VES Bs 0,8487 1 MAN / CLP $ 6,693 1 MAN / PKR Rs 1,933311 1 MAN / KZT ₸ 3,69771 1 MAN / THB ฿ 0,224043 1 MAN / TWD NT$ 0,206103 1 MAN / AED د.إ 0,025323 1 MAN / CHF Fr 0,00552 1 MAN / HKD HK$ 0,054096 1 MAN / MAD .د.م 0,062376 1 MAN / MXN $ 0,129996 1 MAN / PLN zł 0,025392 1 MAN / RON лв 0,030222 1 MAN / SEK kr 0,066654 1 MAN / BGN лв 0,011592 1 MAN / HUF Ft 2,374359 1 MAN / CZK Kč 0,146556 1 MAN / KWD د.ك 0,0020907 1 MAN / ILS ₪ 0,023529

Matrix AI Network Kaynağı

Matrix AI Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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