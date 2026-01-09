Bugünkü MapNode Fiyatı

Bugünkü MapNode (MAP) fiyatı $ 0,01724 olup, son 24 saatte % 0,57 değişim gösterdi. Mevcut MAP / USD dönüşüm oranı MAP başına $ 0,01724 şeklindedir.

MapNode, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 5399. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 MAP şeklindedir. Son 24 saat içinde MAP, $ 0,01724 (en düşük) ile $ 0,01813 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,09310747380915738 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,014321269367905603 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MAP, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%33,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,03K seviyesine ulaştı.

MapNode (MAP) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.5399 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 1,03K$ 1,03K $ 1,03K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,24M$ 17,24M $ 17,24M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri MATIC

Şu anki MapNode piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,03K. Dolaşımdaki MAP arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,24M.