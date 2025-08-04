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MEW Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MEW / VND ₫ 80,31338 1 MEW / AUD A$ 0,00470008 1 MEW / GBP ￡ 0,002289 1 MEW / EUR € 0,00262472 1 MEW / USD $ 0,003052 1 MEW / MYR RM 0,01290996 1 MEW / TRY ₺ 0,12412484 1 MEW / JPY ¥ 0,448644 1 MEW / ARS ARS$ 4,1243202 1 MEW / RUB ₽ 0,24275608 1 MEW / INR ₹ 0,26650064 1 MEW / IDR Rp 50,03277888 1 MEW / KRW ₩ 4,22714208 1 MEW / PHP ₱ 0,17552052 1 MEW / EGP ￡E. 0,14625184 1 MEW / BRL R$ 0,01690808 1 MEW / CAD C$ 0,00418124 1 MEW / BDT ৳ 0,36843744 1 MEW / NGN ₦ 4,6172182 1 MEW / UAH ₴ 0,12595604 1 MEW / VES Bs 0,375396 1 MEW / CLP $ 2,96044 1 MEW / PKR Rs 0,85513988 1 MEW / KZT ₸ 1,6355668 1 MEW / THB ฿ 0,09906792 1 MEW / TWD NT$ 0,0911022 1 MEW / AED د.إ 0,01120084 1 MEW / CHF Fr 0,0024416 1 MEW / HKD HK$ 0,02392768 1 MEW / MAD .د.م 0,02759008 1 MEW / MXN $ 0,05749968 1 MEW / PLN zł 0,01123136 1 MEW / RON лв 0,01336776 1 MEW / SEK kr 0,0294518 1 MEW / BGN лв 0,00512736 1 MEW / HUF Ft 1,04949124 1 MEW / CZK Kč 0,06476344 1 MEW / KWD د.ك 0,000924756 1 MEW / ILS ₪ 0,01040732

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