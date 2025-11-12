Bugünkü Momentum Fiyatı

Bugünkü Momentum (MMT) fiyatı $ 0,4559 olup, son 24 saatte % 9,03 değişim gösterdi. Mevcut MMT / USD dönüşüm oranı MMT başına $ 0,4559 şeklindedir.

Momentum, şu anda piyasa değeri açısından $ 93,05M ile 321. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 204,10M MMT şeklindedir. Son 24 saat içinde MMT, $ 0,4434 (en düşük) ile $ 0,5664 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4,163270628183712 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,32803071966343544 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MMT, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde -%77,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,36M seviyesine ulaştı.

Momentum (MMT) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.321 Piyasa Değeri $ 93,05M$ 93,05M $ 93,05M Hacim (24 Sa) $ 2,36M$ 2,36M $ 2,36M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 455,90M$ 455,90M $ 455,90M Dolaşım Arzı 204,10M 204,10M 204,10M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %20,40 Herkese Açık Blok Zinciri SUI

Şu anki Momentum piyasa değeri $ 93,05M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,36M. Dolaşımdaki MMT arzı 204,10M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 455,90M.