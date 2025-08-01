NATIX Network (NATIX) Nedir?

NATIX, tescilli yapay zeka ve kamera DePIN tarafından desteklenen küresel bir haritalama ağıdır. NATIX'in amiral gemisi ürünü "Drive&", yolları haritalamak ve çeşitli mobilite, otonom sürüş ve akıllı şehir uygulamalarını desteklemek için sürücü asistanı uygulamaları (örn. araç kamerası ve navigasyon), token teşvikleri, bilgisayarla görme yapay zekası ve akıllı telefon kameralarını kullanır. Sadece 12 ayda 120 binden fazla kayıtlı sürücü ve 50 milyon km'den fazla yol kat eden NATIX, küresel olarak en hızlı büyüyen DePIN'lerden biridir.

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NATIX Network Fiyat Geleceği Tahmini

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NATIX Network Fiyat Geçmişi

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NATIX Network (NATIX) Token Ekonomisi

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NATIX Network (NATIX) Satın Alma

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NATIX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NATIX / VND ₫ 24,05191 1 NATIX / AUD A$ 0,00140756 1 NATIX / GBP ￡ 0,0006855 1 NATIX / EUR € 0,00078604 1 NATIX / USD $ 0,000914 1 NATIX / MYR RM 0,00386622 1 NATIX / TRY ₺ 0,03718152 1 NATIX / JPY ¥ 0,134358 1 NATIX / ARS ARS$ 1,23679738 1 NATIX / RUB ₽ 0,07274526 1 NATIX / INR ₹ 0,07968252 1 NATIX / IDR Rp 14,98360416 1 NATIX / KRW ₩ 1,26417168 1 NATIX / PHP ₱ 0,05258242 1 NATIX / EGP ￡E. 0,04383544 1 NATIX / BRL R$ 0,00505442 1 NATIX / CAD C$ 0,00125218 1 NATIX / BDT ৳ 0,11033808 1 NATIX / NGN ₦ 1,3827449 1 NATIX / UAH ₴ 0,03772078 1 NATIX / VES Bs 0,112422 1 NATIX / CLP $ 0,88658 1 NATIX / PKR Rs 0,25609366 1 NATIX / KZT ₸ 0,4898126 1 NATIX / THB ฿ 0,02966844 1 NATIX / TWD NT$ 0,02727376 1 NATIX / AED د.إ 0,00335438 1 NATIX / CHF Fr 0,0007312 1 NATIX / HKD HK$ 0,00716576 1 NATIX / MAD .د.م 0,00826256 1 NATIX / MXN $ 0,01721976 1 NATIX / PLN zł 0,00336352 1 NATIX / RON лв 0,00400332 1 NATIX / SEK kr 0,00882924 1 NATIX / BGN лв 0,00153552 1 NATIX / HUF Ft 0,31451654 1 NATIX / CZK Kč 0,01941336 1 NATIX / KWD د.ك 0,000276942 1 NATIX / ILS ₪ 0,00311674

NATIX Network Kaynağı

NATIX Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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