Atlas Navi (NAVI) Nedir?

Atlas Navi, yol koşullarını (kapanmalar, yol çalışmaları, çukurlar), kazalar, her şeritteki trafiği, mevcut park yerlerini, polis araçlarını tespit ederek ve sürücüleri yeniden yönlendirerek trafikten kaçınmak için yapay zeka ve akıllı telefon kamerasını kullanan ilk Sür Kazan navigasyon uygulamasıdır. Atlas Navi, geçtiğimiz 2 yıl içinde iOS ve Android'de 750.000 indirmeye ulaştı ve 150.000'den fazla günlük aktif kullanıcı günde 5.000.000 MİL'den fazla yol kat etti. Kitlesel benimseme ve token için büyük fayda sağlayan Atlas Navi, yapay zeka ve DePin donanım cihazları ile navigasyon uygulaması alanında devrim yaratan en hızlı büyüyen Web3 uygulamalarından biridir.

Atlas Navi, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Atlas Navi yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- NAVI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Atlas Navi hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Atlas Navi satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Atlas Navi Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Atlas Navi, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NAVI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Atlas Navi fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Atlas Navi Fiyat Geçmişi

NAVI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NAVI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Atlas Navi fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Atlas Navi (NAVI) Token Ekonomisi

Atlas Navi (NAVI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NAVI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Atlas Navi (NAVI) Satın Alma

Nasıl Atlas Navi satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Atlas Navi Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

NAVI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NAVI / VND ₫ 889,447 1 NAVI / AUD A$ 0,052052 1 NAVI / GBP ￡ 0,02535 1 NAVI / EUR € 0,029068 1 NAVI / USD $ 0,0338 1 NAVI / MYR RM 0,142974 1 NAVI / TRY ₺ 1,374984 1 NAVI / JPY ¥ 4,9686 1 NAVI / ARS ARS$ 45,737146 1 NAVI / RUB ₽ 2,690142 1 NAVI / INR ₹ 2,946684 1 NAVI / IDR Rp 554,098272 1 NAVI / KRW ₩ 46,749456 1 NAVI / PHP ₱ 1,944514 1 NAVI / EGP ￡E. 1,621048 1 NAVI / BRL R$ 0,186914 1 NAVI / CAD C$ 0,046306 1 NAVI / BDT ৳ 4,080336 1 NAVI / NGN ₦ 51,13433 1 NAVI / UAH ₴ 1,394926 1 NAVI / VES Bs 4,1574 1 NAVI / CLP $ 32,786 1 NAVI / PKR Rs 9,470422 1 NAVI / KZT ₸ 18,11342 1 NAVI / THB ฿ 1,097148 1 NAVI / TWD NT$ 1,008592 1 NAVI / AED د.إ 0,124046 1 NAVI / CHF Fr 0,02704 1 NAVI / HKD HK$ 0,264992 1 NAVI / MAD .د.م 0,305552 1 NAVI / MXN $ 0,636792 1 NAVI / PLN zł 0,124384 1 NAVI / RON лв 0,148044 1 NAVI / SEK kr 0,326508 1 NAVI / BGN лв 0,056784 1 NAVI / HUF Ft 11,630918 1 NAVI / CZK Kč 0,717912 1 NAVI / KWD د.ك 0,0102414 1 NAVI / ILS ₪ 0,115258

Atlas Navi Kaynağı

Atlas Navi hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Atlas Navi Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Atlas Navi (NAVI) fiyatı nedir? Canlı Atlas Navi (NAVI) fiyatı, 0,0338 USD . Atlas Navi (NAVI) varlığının piyasa değeri nedir? Atlas Navi varlığının mevcut piyasa değeri, $ 5,47M USD . Mevcut NAVI arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0,0338 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Atlas Navi (NAVI) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Atlas Navi (NAVI) arzı, 161,71M USD . Atlas Navi (NAVI) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-08-04 tarihi itibarıyla, en yüksek Atlas Navi (NAVI) fiyatı, 0,75 USD . Atlas Navi (NAVI) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Atlas Navi (NAVI) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 28,25K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.