Bugünkü Nubila Network Fiyatı

Bugünkü Nubila Network (NB) fiyatı $ 0,08947 olup, son 24 saatte % 16,69 değişim gösterdi. Mevcut NB / USD dönüşüm oranı NB başına $ 0,08947 şeklindedir.

Nubila Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 16,46M ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 184,00M NB şeklindedir. Son 24 saat içinde NB, $ 0,0768 (en düşük) ile $ 0,12131 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NB, son bir saatte -%1,03 ve son 7 günde +%3,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 229,34K seviyesine ulaştı.

Nubila Network (NB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,46M$ 16,46M $ 16,46M Hacim (24 Sa) $ 229,34K$ 229,34K $ 229,34K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 89,47M$ 89,47M $ 89,47M Dolaşım Arzı 184,00M 184,00M 184,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %18,40 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Nubila Network piyasa değeri $ 16,46M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 229,34K. Dolaşımdaki NB arzı 184,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 89,47M.