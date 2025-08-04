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NEO Fiyatı(NEO)

NEO (NEO) Canlı Fiyat Grafiği

$5,865
$5,865$5,865
+%0,601D
USD

NEO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

NEO (NEO), şu anda 5,87 USD fiyatından işlem görmektedir ve 414,06M USD piyasa değerine sahiptir. NEO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

NEO Ana Piyasa Performansı:

$ 1,33M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,60
NEO 24 saatlik fiyat değişimi
70,54M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki NEO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NEO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

NEO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için NEO fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,03498+%0,60
30 Gün$ +0,437+%8,04
60 Gün$ -0,14-%2,33
90 Gün$ +0,504+%9,39
Bugünkü NEO Fiyatı Değişimi

Bugün, NEO, $ +0,03498 (+%0,60) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

NEO 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,437 (+%8,04) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

NEO 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NEO değişimi $ -0,14 (-%2,33) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

NEO 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,504 (+%9,39) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

NEO Fiyat Bilgisi

En güncel NEO fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 5,724
$ 5,724$ 5,724

$ 5,95
$ 5,95$ 5,95

$ 140,7054
$ 140,7054$ 140,7054

%0,00

+%0,60

-%15,34

NEO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 414,06M
$ 414,06M$ 414,06M

$ 1,33M
$ 1,33M$ 1,33M

70,54M
70,54M 70,54M

NEO (NEO) Nedir?

Neo, topluluk odaklı bir açık kaynak platformudur. Geliştiriciler, blok zinciri teknolojisini ve dijital kimliği kullanarak akıllı sözleşmeler yoluyla varlık yönetimini dijitalleştirebilir ve otomatikleştirebilir. Neo, akıllı bir ekonominin büyük vizyonunu gerçekleştirmek için blok zinciri teknolojisinin büyük ölçekli uygulamasının temellerini atarak, dağıtılmış ağlar aracılığıyla yeni nesil İnternet altyapısını oluşturmaya kararlıdır. 2016'daki lansmanından bu yana, Neo ana ağı üç yıldan fazla bir süredir istikrarlı bir şekilde çalışıyor. 2020'de piyasaya sürülmesi beklenen Neo3, daha yüksek verim, daha fazla istikrar ve güvenlik sağlayacak ve geliştiricileri güçlendirmek ve kurumsal düzeyde blok zinciri inovasyonunu hızlandırmak için optimize edilmiş bir akıllı sözleşme sistemi ve zengin özelliklere sahip altyapı seti getirecek.

NEO, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NEO yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- NEO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda NEO hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, NEO satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

NEO Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NEO, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NEO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NEO fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NEO Fiyat Geçmişi

NEO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NEO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen NEO fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

NEO (NEO) Token Ekonomisi

NEO (NEO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NEO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

NEO (NEO) Satın Alma

Nasıl NEO satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım NEO Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

NEO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NEO / VND
154.469,05
1 NEO / AUD
A$9,0398
1 NEO / GBP
4,4025
1 NEO / EUR
5,0482
1 NEO / USD
$5,87
1 NEO / MYR
RM24,8301
1 NEO / TRY
238,6155
1 NEO / JPY
¥862,89
1 NEO / ARS
ARS$8.008,1475
1 NEO / RUB
466,6063
1 NEO / INR
513,4489
1 NEO / IDR
Rp96.229,4928
1 NEO / KRW
8.130,1848
1 NEO / PHP
337,1141
1 NEO / EGP
￡E.285,5168
1 NEO / BRL
R$32,6959
1 NEO / CAD
C$8,0419
1 NEO / BDT
708,6264
1 NEO / NGN
8.880,4295
1 NEO / UAH
242,2549
1 NEO / VES
Bs722,01
1 NEO / CLP
$5.693,9
1 NEO / PKR
Rs1.644,7153
1 NEO / KZT
3.145,733
1 NEO / THB
฿190,775
1 NEO / TWD
NT$175,3956
1 NEO / AED
د.إ21,5429
1 NEO / CHF
Fr4,696
1 NEO / HKD
HK$46,0208
1 NEO / MAD
.د.م53,0648
1 NEO / MXN
$110,5908
1 NEO / PLN
21,6603
1 NEO / RON
лв25,7106
1 NEO / SEK
kr56,7629
1 NEO / BGN
лв9,8616
1 NEO / HUF
Ft2.022,6846
1 NEO / CZK
124,6788
1 NEO / KWD
د.ك1,79035
1 NEO / ILS
20,0167

NEO Kaynağı

NEO hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi NEO Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

NEO
NEO
USD
USD

1 NEO = 5,87 USD

Al-Sat

NEOUSDT
$5,87
$5,87$5,87
+%2,55

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