Bugünkü Neo 1x Companion Fiyatı

Bugünkü Neo 1x Companion (NEO1X) fiyatı $ 0,0001734 olup, son 24 saatte % 21,91 değişim gösterdi. Mevcut NEO1X / USD dönüşüm oranı NEO1X başına $ 0,0001734 şeklindedir.

Neo 1x Companion, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- NEO1X şeklindedir. Son 24 saat içinde NEO1X, $ 0,0001695 (en düşük) ile $ 0,0002702 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NEO1X, son bir saatte -%0,46 ve son 7 günde -%77,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,98K seviyesine ulaştı.

Neo 1x Companion (NEO1X) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56,98K$ 56,98K $ 56,98K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

