Newton Protocol (NEWT) Nedir?

Newton Protocol, kullanıcıların karmaşık, zincirler arası eylemleri yapay zekâ aracılarına devrederken, her adımın kullanıcı koruma önlemlerine uygun olduğunu garanti eden kriptografik garantileri koruyan, zincir üstü finans için doğrulanabilir otomasyon katmanıdır. Ayrıntılı yetkilendirme için ERC-4337/EIP-7702 akıllı hesapları, güvenilir yürütme ortamı (TEE) onayları ve her zincir dışı kararın doğruluğunu kanıtlamak için sıfır bilgi kanıtları (ZKPs) birleştirir. Amaç, otomasyonun kendisini güveni en aza indiren bir temel unsura dönüştürmek ve birden fazla blok zincirinde aracı finansmanının kilidini açmaktır.

Newton Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Newton Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Newton Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Newton Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NEWT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Newton Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Newton Protocol Fiyat Geçmişi

NEWT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NEWT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Newton Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Newton Protocol (NEWT) Token Ekonomisi

Newton Protocol (NEWT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NEWT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Newton Protocol (NEWT) Satın Alma

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NEWT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NEWT / VND ₫ 9.115,516 1 NEWT / AUD A$ 0,533456 1 NEWT / GBP ￡ 0,2598 1 NEWT / EUR € 0,297904 1 NEWT / USD $ 0,3464 1 NEWT / MYR RM 1,465272 1 NEWT / TRY ₺ 14,088088 1 NEWT / JPY ¥ 50,9208 1 NEWT / ARS ARS$ 468,10764 1 NEWT / RUB ₽ 27,549192 1 NEWT / INR ₹ 30,247648 1 NEWT / IDR Rp 5.678,687616 1 NEWT / KRW ₩ 479,777856 1 NEWT / PHP ₱ 19,921464 1 NEWT / EGP ￡E. 16,599488 1 NEWT / BRL R$ 1,92252 1 NEWT / CAD C$ 0,474568 1 NEWT / BDT ৳ 41,817408 1 NEWT / NGN ₦ 524,05124 1 NEWT / UAH ₴ 14,295928 1 NEWT / VES Bs 42,6072 1 NEWT / CLP $ 336,008 1 NEWT / PKR Rs 97,057816 1 NEWT / KZT ₸ 185,63576 1 NEWT / THB ฿ 11,244144 1 NEWT / TWD NT$ 10,34004 1 NEWT / AED د.إ 1,271288 1 NEWT / CHF Fr 0,27712 1 NEWT / HKD HK$ 2,715776 1 NEWT / MAD .د.م 3,131456 1 NEWT / MXN $ 6,526176 1 NEWT / PLN zł 1,274752 1 NEWT / RON лв 1,517232 1 NEWT / SEK kr 3,34276 1 NEWT / BGN лв 0,581952 1 NEWT / HUF Ft 119,116568 1 NEWT / CZK Kč 7,350608 1 NEWT / KWD د.ك 0,1049592 1 NEWT / ILS ₪ 1,181224

Newton Protocol Kaynağı

Newton Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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