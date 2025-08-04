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Newton Protocol Fiyatı(NEWT)

Newton Protocol (NEWT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,3462
$0,3462$0,3462
+%1,701D
USD

NEWT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Newton Protocol (NEWT), şu anda 0,3464 USD fiyatından işlem görmektedir ve 74,48M USD piyasa değerine sahiptir. NEWT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Newton Protocol Ana Piyasa Performansı:

$ 1,04M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,70
Newton Protocol 24 saatlik fiyat değişimi
215,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki NEWT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NEWT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

NEWT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Newton Protocol fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,005787+%1,70
30 Gün$ +0,0098+%2,91
60 Gün$ +0,2464+%246,40
90 Gün$ +0,2464+%246,40
Bugünkü Newton Protocol Fiyatı Değişimi

Bugün, NEWT, $ +0,005787 (+%1,70) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Newton Protocol 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0098 (+%2,91) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Newton Protocol 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NEWT değişimi $ +0,2464 (+%246,40) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Newton Protocol 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,2464 (+%246,40) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

NEWT Fiyat Bilgisi

En güncel Newton Protocol fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,3368
$ 0,3368$ 0,3368

$ 0,3507
$ 0,3507$ 0,3507

$ 0,845
$ 0,845$ 0,845

+%0,40

+%1,70

-%17,86

NEWT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 74,48M
$ 74,48M$ 74,48M

$ 1,04M
$ 1,04M$ 1,04M

215,00M
215,00M 215,00M

Newton Protocol (NEWT) Nedir?

Newton Protocol, kullanıcıların karmaşık, zincirler arası eylemleri yapay zekâ aracılarına devrederken, her adımın kullanıcı koruma önlemlerine uygun olduğunu garanti eden kriptografik garantileri koruyan, zincir üstü finans için doğrulanabilir otomasyon katmanıdır. Ayrıntılı yetkilendirme için ERC-4337/EIP-7702 akıllı hesapları, güvenilir yürütme ortamı (TEE) onayları ve her zincir dışı kararın doğruluğunu kanıtlamak için sıfır bilgi kanıtları (ZKPs) birleştirir. Amaç, otomasyonun kendisini güveni en aza indiren bir temel unsura dönüştürmek ve birden fazla blok zincirinde aracı finansmanının kilidini açmaktır.

Newton Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Newton Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- NEWT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Newton Protocol hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Newton Protocol satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Newton Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Newton Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NEWT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Newton Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Newton Protocol Fiyat Geçmişi

NEWT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NEWT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Newton Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Newton Protocol (NEWT) Token Ekonomisi

Newton Protocol (NEWT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NEWT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Newton Protocol (NEWT) Satın Alma

Nasıl Newton Protocol satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Newton Protocol Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

NEWT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NEWT / VND
9.115,516
1 NEWT / AUD
A$0,533456
1 NEWT / GBP
0,2598
1 NEWT / EUR
0,297904
1 NEWT / USD
$0,3464
1 NEWT / MYR
RM1,465272
1 NEWT / TRY
14,088088
1 NEWT / JPY
¥50,9208
1 NEWT / ARS
ARS$468,10764
1 NEWT / RUB
27,549192
1 NEWT / INR
30,247648
1 NEWT / IDR
Rp5.678,687616
1 NEWT / KRW
479,777856
1 NEWT / PHP
19,921464
1 NEWT / EGP
￡E.16,599488
1 NEWT / BRL
R$1,92252
1 NEWT / CAD
C$0,474568
1 NEWT / BDT
41,817408
1 NEWT / NGN
524,05124
1 NEWT / UAH
14,295928
1 NEWT / VES
Bs42,6072
1 NEWT / CLP
$336,008
1 NEWT / PKR
Rs97,057816
1 NEWT / KZT
185,63576
1 NEWT / THB
฿11,244144
1 NEWT / TWD
NT$10,34004
1 NEWT / AED
د.إ1,271288
1 NEWT / CHF
Fr0,27712
1 NEWT / HKD
HK$2,715776
1 NEWT / MAD
.د.م3,131456
1 NEWT / MXN
$6,526176
1 NEWT / PLN
1,274752
1 NEWT / RON
лв1,517232
1 NEWT / SEK
kr3,34276
1 NEWT / BGN
лв0,581952
1 NEWT / HUF
Ft119,116568
1 NEWT / CZK
7,350608
1 NEWT / KWD
د.ك0,1049592
1 NEWT / ILS
1,181224

Newton Protocol Kaynağı

Newton Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Newton Protocol Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

NEWT
NEWT
USD
USD

1 NEWT = 0,3464 USD

Al-Sat

NEWTUSDT
$0,3464
$0,3464$0,3464
+%2,48

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