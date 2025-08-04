NYM (NYM) Nedir?

NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes.

NYM, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NYM yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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NYM Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NYM, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NYM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NYM fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NYM Fiyat Geçmişi

NYM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NYM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen NYM fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

NYM (NYM) Token Ekonomisi

NYM (NYM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NYM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

NYM (NYM) Satın Alma

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NYM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NYM / VND ₫ 1.236,2787 1 NYM / AUD A$ 0,0723492 1 NYM / GBP ￡ 0,035235 1 NYM / EUR € 0,0404028 1 NYM / USD $ 0,04698 1 NYM / MYR RM 0,1987254 1 NYM / TRY ₺ 1,9106766 1 NYM / JPY ¥ 6,90606 1 NYM / ARS ARS$ 63,486423 1 NYM / RUB ₽ 3,7363194 1 NYM / INR ₹ 4,1022936 1 NYM / IDR Rp 770,1638112 1 NYM / KRW ₩ 64,9789776 1 NYM / PHP ₱ 2,6985312 1 NYM / EGP ￡E. 2,2517514 1 NYM / BRL R$ 0,260739 1 NYM / CAD C$ 0,0643626 1 NYM / BDT ৳ 5,6714256 1 NYM / NGN ₦ 71,073693 1 NYM / UAH ₴ 1,9388646 1 NYM / VES Bs 5,77854 1 NYM / CLP $ 45,5706 1 NYM / PKR Rs 13,1633262 1 NYM / KZT ₸ 25,176582 1 NYM / THB ฿ 1,524501 1 NYM / TWD NT$ 1,4018832 1 NYM / AED د.إ 0,1724166 1 NYM / CHF Fr 0,037584 1 NYM / HKD HK$ 0,3683232 1 NYM / MAD .د.م 0,4246992 1 NYM / MXN $ 0,8851032 1 NYM / PLN zł 0,1728864 1 NYM / RON лв 0,2057724 1 NYM / SEK kr 0,453357 1 NYM / BGN лв 0,0789264 1 NYM / HUF Ft 16,1550126 1 NYM / CZK Kč 0,9969156 1 NYM / KWD د.ك 0,01423494 1 NYM / ILS ₪ 0,1602018

NYM Kaynağı

NYM hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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