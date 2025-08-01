OKAMI Project (OKM) Nedir?

Okami, kullanıcıların kripto para yatırımı ve alım satımı yaparken topluma katkıda bulunmalarını sağlayan benzersiz bir Web3 Cüzdan hizmeti ve kredi kartı sunmaktadır. Kullanıcılar OKAMI Cüzdanına bağlı bir kredi kartı olan OKAMI Kartını kullandıklarında, kartla ilişkili ücretler hayvan refahı kuruluşlarına bağışlanmaktadır. Ayrıca, OKAMI Cüzdanında saklanan OKAMI Coinler (OKM) işlemler sırasında kullanılır ve bunların bir kısmı hayvan koruma çabalarını desteklemek için tahsis edilir.

OKAMI Project, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, OKAMI Project yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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- OKM staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda OKAMI Project hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

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OKAMI Project Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, OKAMI Project, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte OKM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen OKAMI Project fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

OKAMI Project Fiyat Geçmişi

OKM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak OKM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen OKAMI Project fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

OKAMI Project (OKM) Token Ekonomisi

OKAMI Project (OKM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OKM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

OKAMI Project (OKM) Satın Alma

Nasıl OKAMI Project satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım OKAMI Project Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

OKM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OKM / VND ₫ 0,322227175 1 OKM / AUD A$ 0,0000188573 1 OKM / GBP ￡ 0,00000918375 1 OKM / EUR € 0,0000105307 1 OKM / USD $ 0,000012245 1 OKM / MYR RM 0,0000519188 1 OKM / TRY ₺ 0,0004981266 1 OKM / JPY ¥ 0,001800015 1 OKM / ARS ARS$ 0,01656956665 1 OKM / RUB ₽ 0,00097433465 1 OKM / INR ₹ 0,00106739665 1 OKM / IDR Rp 0,2007376728 1 OKM / KRW ₩ 0,0169598148 1 OKM / PHP ₱ 0,0007043324 1 OKM / EGP ￡E. 0,00058739265 1 OKM / BRL R$ 0,00006771485 1 OKM / CAD C$ 0,00001677565 1 OKM / BDT ৳ 0,0014782164 1 OKM / NGN ₦ 0,01852484825 1 OKM / UAH ₴ 0,00050535115 1 OKM / VES Bs 0,001506135 1 OKM / CLP $ 0,01187765 1 OKM / PKR Rs 0,00343092655 1 OKM / KZT ₸ 0,0065620955 1 OKM / THB ฿ 0,0003974727 1 OKM / TWD NT$ 0,0003656357 1 OKM / AED د.إ 0,00004493915 1 OKM / CHF Fr 0,000009796 1 OKM / HKD HK$ 0,0000960008 1 OKM / MAD .د.م 0,0001106948 1 OKM / MXN $ 0,0002306958 1 OKM / PLN zł 0,0000450616 1 OKM / RON лв 0,0000536331 1 OKM / SEK kr 0,0001182867 1 OKM / BGN лв 0,0000205716 1 OKM / HUF Ft 0,00421362695 1 OKM / CZK Kč 0,0002600838 1 OKM / KWD د.ك 0,000003710235 1 OKM / ILS ₪ 0,00004175545

OKAMI Project Kaynağı

OKAMI Project hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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