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Omni Network Fiyatı(OMNI)

Omni Network (OMNI) Canlı Fiyat Grafiği

$4,105
$4,105$4,105
-%1,841D
USD

OMNI Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Omni Network (OMNI), şu anda 4,105 USD fiyatından işlem görmektedir ve 141,49M USD piyasa değerine sahiptir. OMNI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Omni Network Ana Piyasa Performansı:

$ 2,70M USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,84
Omni Network 24 saatlik fiyat değişimi
34,47M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki OMNI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, OMNI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

OMNI Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Omni Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,07695-%1,83
30 Gün$ +2,662+%184,47
60 Gün$ +1,871+%83,75
90 Gün$ +2,046+%99,36
Bugünkü Omni Network Fiyatı Değişimi

Bugün, OMNI, $ -0,07695 (-%1,83) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Omni Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +2,662 (+%184,47) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Omni Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, OMNI değişimi $ +1,871 (+%83,75) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Omni Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +2,046 (+%99,36) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

OMNI Fiyat Bilgisi

En güncel Omni Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 4,1
$ 4,1$ 4,1

$ 4,223
$ 4,223$ 4,223

$ 49,48
$ 49,48$ 49,48

+%0,07

-%1,83

+%44,54

OMNI Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 141,49M
$ 141,49M$ 141,49M

$ 2,70M
$ 2,70M$ 2,70M

34,47M
34,47M 34,47M

Omni Network (OMNI) Nedir?

Omni, tüm Ethereum toplamaları arasında düşük gecikmeli iletişim kuran Ethereum'a özgü bir birlikte çalışabilirlik protokolüdür. Omni, Ethereum'u hem kullanıcılara hem de geliştiricilere tek, birleşik bir işletim sistemi olarak sunan güvenli, performanslı ve küresel olarak uyumlu bir mimari sunar.

Omni Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Omni Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- OMNI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Omni Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Omni Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Omni Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Omni Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte OMNI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Omni Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Omni Network Fiyat Geçmişi

OMNI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak OMNI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Omni Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Omni Network (OMNI) Token Ekonomisi

Omni Network (OMNI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OMNI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Omni Network (OMNI) Satın Alma

Nasıl Omni Network satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Omni Network Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

OMNI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OMNI / VND
108.023,075
1 OMNI / AUD
A$6,3217
1 OMNI / GBP
3,07875
1 OMNI / EUR
3,5303
1 OMNI / USD
$4,105
1 OMNI / MYR
RM17,36415
1 OMNI / TRY
166,95035
1 OMNI / JPY
¥603,435
1 OMNI / ARS
ARS$5.547,29175
1 OMNI / RUB
326,47065
1 OMNI / INR
358,4486
1 OMNI / IDR
Rp67.295,0712
1 OMNI / KRW
5.677,7076
1 OMNI / PHP
235,7912
1 OMNI / EGP
￡E.196,75265
1 OMNI / BRL
R$22,78275
1 OMNI / CAD
C$5,62385
1 OMNI / BDT
495,5556
1 OMNI / NGN
6.210,24925
1 OMNI / UAH
169,41335
1 OMNI / VES
Bs504,915
1 OMNI / CLP
$3.981,85
1 OMNI / PKR
Rs1.150,17995
1 OMNI / KZT
2.199,8695
1 OMNI / THB
฿133,20725
1 OMNI / TWD
NT$122,4932
1 OMNI / AED
د.إ15,06535
1 OMNI / CHF
Fr3,284
1 OMNI / HKD
HK$32,1832
1 OMNI / MAD
.د.م37,1092
1 OMNI / MXN
$77,3382
1 OMNI / PLN
15,1064
1 OMNI / RON
лв17,9799
1 OMNI / SEK
kr39,61325
1 OMNI / BGN
лв6,8964
1 OMNI / HUF
Ft1.411,58635
1 OMNI / CZK
87,1081
1 OMNI / KWD
د.ك1,243815
1 OMNI / ILS
13,99805

Omni Network Kaynağı

Omni Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Omni Network Websitesi
Blok Gezgini

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1 OMNI = 4,105 USD

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