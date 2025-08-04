Omni Network (OMNI) Nedir?

Omni, tüm Ethereum toplamaları arasında düşük gecikmeli iletişim kuran Ethereum'a özgü bir birlikte çalışabilirlik protokolüdür. Omni, Ethereum'u hem kullanıcılara hem de geliştiricilere tek, birleşik bir işletim sistemi olarak sunan güvenli, performanslı ve küresel olarak uyumlu bir mimari sunar.

Omni Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Omni Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Omni Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Omni Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte OMNI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Omni Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Omni Network Fiyat Geçmişi

OMNI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak OMNI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Omni Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Omni Network (OMNI) Token Ekonomisi

Omni Network (OMNI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OMNI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Omni Network (OMNI) Satın Alma

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OMNI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OMNI / VND ₫ 108.023,075 1 OMNI / AUD A$ 6,3217 1 OMNI / GBP ￡ 3,07875 1 OMNI / EUR € 3,5303 1 OMNI / USD $ 4,105 1 OMNI / MYR RM 17,36415 1 OMNI / TRY ₺ 166,95035 1 OMNI / JPY ¥ 603,435 1 OMNI / ARS ARS$ 5.547,29175 1 OMNI / RUB ₽ 326,47065 1 OMNI / INR ₹ 358,4486 1 OMNI / IDR Rp 67.295,0712 1 OMNI / KRW ₩ 5.677,7076 1 OMNI / PHP ₱ 235,7912 1 OMNI / EGP ￡E. 196,75265 1 OMNI / BRL R$ 22,78275 1 OMNI / CAD C$ 5,62385 1 OMNI / BDT ৳ 495,5556 1 OMNI / NGN ₦ 6.210,24925 1 OMNI / UAH ₴ 169,41335 1 OMNI / VES Bs 504,915 1 OMNI / CLP $ 3.981,85 1 OMNI / PKR Rs 1.150,17995 1 OMNI / KZT ₸ 2.199,8695 1 OMNI / THB ฿ 133,20725 1 OMNI / TWD NT$ 122,4932 1 OMNI / AED د.إ 15,06535 1 OMNI / CHF Fr 3,284 1 OMNI / HKD HK$ 32,1832 1 OMNI / MAD .د.م 37,1092 1 OMNI / MXN $ 77,3382 1 OMNI / PLN zł 15,1064 1 OMNI / RON лв 17,9799 1 OMNI / SEK kr 39,61325 1 OMNI / BGN лв 6,8964 1 OMNI / HUF Ft 1.411,58635 1 OMNI / CZK Kč 87,1081 1 OMNI / KWD د.ك 1,243815 1 OMNI / ILS ₪ 13,99805

Omni Network Kaynağı

Omni Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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