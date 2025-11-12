Bugünkü Orochi Network Fiyatı

Bugünkü Orochi Network (ON) fiyatı $ 0,1228 olup, son 24 saatte % 1,99 değişim gösterdi. Mevcut ON / USD dönüşüm oranı ON başına $ 0,1228 şeklindedir.

Orochi Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 17,72M ile 877. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 144,28M ON şeklindedir. Son 24 saat içinde ON, $ 0,1109 (en düşük) ile $ 0,1264 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,39631995986201646 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,1018389970175376 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ON, son bir saatte +%1,57 ve son 7 günde -%6,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 66,81K seviyesine ulaştı.

Orochi Network (ON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.877 Piyasa Değeri $ 17,72M$ 17,72M $ 17,72M Hacim (24 Sa) $ 66,81K$ 66,81K $ 66,81K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 122,80M$ 122,80M $ 122,80M Dolaşım Arzı 144,28M 144,28M 144,28M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Dolaşım Oranı %14,42 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Orochi Network piyasa değeri $ 17,72M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 66,81K. Dolaşımdaki ON arzı 144,28M olup, toplam arzı 700000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 122,80M.