Bugünkü OOB Fiyatı

Bugünkü OOB (OOB) fiyatı $ 0,0268 olup, son 24 saatte % 4,96 değişim gösterdi. Mevcut OOB / USD dönüşüm oranı OOB başına $ 0,0268 şeklindedir.

OOB, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4026. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 OOB şeklindedir. Son 24 saat içinde OOB, $ 0,0261 (en düşük) ile $ 0,0289 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,7152814013844085 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,021587146250657684 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OOB, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%12,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 5,92K seviyesine ulaştı.

OOB (OOB) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4026 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 5,92K$ 5,92K $ 5,92K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,80M$ 26,80M $ 26,80M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki OOB piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 5,92K. Dolaşımdaki OOB arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,80M.