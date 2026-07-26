Bugünkü Oracle Fiyatı

Bugünkü Oracle (ORCL) fiyatı $ 0,00105484 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut ORCL / USD dönüşüm oranı ORCL başına $ 0,00105484 şeklindedir.

Oracle, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.152 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 21,00M ORCL şeklindedir. Son 24 saat içinde ORCL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,153402 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ORCL, son bir saatte -- ve son 7 günde -%1,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Oracle (ORCL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,15K$ 22,15K $ 22,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,15K$ 22,15K $ 22,15K Dolaşım Arzı 21,00M 21,00M 21,00M Toplam Arz 21.000.000,0 21.000.000,0 21.000.000,0

Şu anki Oracle piyasa değeri $ 22,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ORCL arzı 21,00M olup, toplam arzı 21000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,15K.