Bugünkü Ore Fiyatı

Bugünkü Ore (ORE) fiyatı $ 176,24 olup, son 24 saatte % 11,28 değişim gösterdi. Mevcut ORE / USD dönüşüm oranı ORE başına $ 176,24 şeklindedir.

Ore, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ORE şeklindedir. Son 24 saat içinde ORE, $ 136,32 (en düşük) ile $ 183,88 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ORE, son bir saatte +%0,39 ve son 7 günde +%76,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 98,74K seviyesine ulaştı.

Ore (ORE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 98,74K$ 98,74K $ 98,74K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 72,87M$ 72,87M $ 72,87M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 413.476 413.476 413.476 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Ore piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 98,74K. Dolaşımdaki ORE arzı -- olup, toplam arzı 413476. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 72,87M.