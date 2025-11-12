Bugünkü OTS Fiyatı

Bugünkü OTS (OTS) fiyatı $ 0,00017 olup, son 24 saatte % 21,42 değişim gösterdi. Mevcut OTS / USD dönüşüm oranı OTS başına $ 0,00017 şeklindedir.

OTS, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- OTS şeklindedir. Son 24 saat içinde OTS, $ 0,00013 (en düşük) ile $ 0,0005 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OTS, son bir saatte -%5,56 ve son 7 günde -%99,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 547,88K seviyesine ulaştı.

OTS (OTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 547,88K$ 547,88K $ 547,88K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,02M$ 1,02M $ 1,02M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri TONCOIN

Şu anki OTS piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 547,88K. Dolaşımdaki OTS arzı -- olup, toplam arzı 6000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,02M.