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Pepe Unchained Fiyatı(PEPU)

Pepe Unchained (PEPU) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0006001
$0,0006001$0,0006001
-%1,711D
USD

PEPU Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Pepe Unchained (PEPU), şu anda 0,0006001 USD fiyatından işlem görmektedir ve 9,60M USD piyasa değerine sahiptir. PEPU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Pepe Unchained Ana Piyasa Performansı:

$ 90,33K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,71
Pepe Unchained 24 saatlik fiyat değişimi
16,00B USD
Dolaşımdaki arz

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PEPU Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Pepe Unchained fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00001044-%1,71
30 Gün$ -0,0000385-%6,03
60 Gün$ -0,0004469-%42,69
90 Gün$ -0,0006479-%51,92
Bugünkü Pepe Unchained Fiyatı Değişimi

Bugün, PEPU, $ -0,00001044 (-%1,71) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Pepe Unchained 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0000385 (-%6,03) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Pepe Unchained 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PEPU değişimi $ -0,0004469 (-%42,69) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Pepe Unchained 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0006479 (-%51,92) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PEPU Fiyat Bilgisi

En güncel Pepe Unchained fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,0005627
$ 0,0005627$ 0,0005627

$ 0,0006277
$ 0,0006277$ 0,0006277

$ 0,02535
$ 0,02535$ 0,02535

+%3,18

-%1,71

-%22,41

PEPU Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,60M
$ 9,60M$ 9,60M

$ 90,33K
$ 90,33K$ 90,33K

16,00B
16,00B 16,00B

Pepe Unchained (PEPU) Nedir?

Pepe efsanesinin, Katman 2 blok zincirinin en son teknolojisiyle buluştuğu PEPE Unchained dünyasına hoş geldiniz. İki kat staking ödülü, iki kat Pepe ve 100 kat eğlenceyi deneyimlemeye hazır olun!

Pepe Unchained, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Pepe Unchained yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PEPU staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Pepe Unchained hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Pepe Unchained satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Pepe Unchained Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Pepe Unchained, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PEPU fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Pepe Unchained fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Pepe Unchained Fiyat Geçmişi

PEPU fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PEPU kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Pepe Unchained fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Pepe Unchained (PEPU) Token Ekonomisi

Pepe Unchained (PEPU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PEPU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Pepe Unchained (PEPU) Satın Alma

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PEPU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PEPU / VND
15,7916315
1 PEPU / AUD
A$0,000924154
1 PEPU / GBP
0,000450075
1 PEPU / EUR
0,000516086
1 PEPU / USD
$0,0006001
1 PEPU / MYR
RM0,002544424
1 PEPU / TRY
0,024412068
1 PEPU / JPY
¥0,0882147
1 PEPU / ARS
ARS$0,812037317
1 PEPU / RUB
0,047749957
1 PEPU / INR
0,052310717
1 PEPU / IDR
Rp9,837703344
1 PEPU / KRW
0,831162504
1 PEPU / PHP
0,034517752
1 PEPU / EGP
￡E.0,028786797
1 PEPU / BRL
R$0,003318553
1 PEPU / CAD
C$0,000822137
1 PEPU / BDT
0,072444072
1 PEPU / NGN
0,907861285
1 PEPU / UAH
0,024766127
1 PEPU / VES
Bs0,0738123
1 PEPU / CLP
$0,582097
1 PEPU / PKR
Rs0,168142019
1 PEPU / KZT
0,32159359
1 PEPU / THB
฿0,019479246
1 PEPU / TWD
NT$0,017918986
1 PEPU / AED
د.إ0,002202367
1 PEPU / CHF
Fr0,00048008
1 PEPU / HKD
HK$0,004704784
1 PEPU / MAD
.د.م0,005424904
1 PEPU / MXN
$0,011305884
1 PEPU / PLN
0,002208368
1 PEPU / RON
лв0,002628438
1 PEPU / SEK
kr0,005796966
1 PEPU / BGN
лв0,001008168
1 PEPU / HUF
Ft0,206500411
1 PEPU / CZK
0,012740123
1 PEPU / KWD
د.ك0,0001818303
1 PEPU / ILS
0,002046341

Pepe Unchained Kaynağı

Pepe Unchained hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Pepe Unchained Websitesi
Blok Gezgini

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1 PEPU = 0,0006001 USD

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