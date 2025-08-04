PIBBLE (PIB) Nedir?

Pibble, bu yılın başlarında başlatılan P2E (Play to Earn) oyun platformu "Play Meta"da temel para birimi olarak kullanılan bir para birimidir. Pibble'ın kendi P2E Oyunu Bomul-planet de dahil olmak üzere çeşitli oyun şirketlerinin gelecekte PlayMeta'da faaliyet göstermesi planlandığından, PIBLE'a olan talebin hızla artması beklenmektedir. Pibble ayrıca Şubat ayında Kore'nin en büyük oyun şirketlerinden biri olan Netmarble ile blok zinciri, defi ve NFT gibi alanlarda bir iş anlaşması imzalamıştır.

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PIBBLE Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, PIBBLE, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PIB fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen PIBBLE fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

PIBBLE Fiyat Geçmişi

PIB fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PIB kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen PIBBLE fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

PIBBLE (PIB) Token Ekonomisi

PIBBLE (PIB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PIB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

PIBBLE (PIB) Satın Alma

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PIB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PIB / VND ₫ 11,42071 1 PIB / AUD A$ 0,00066836 1 PIB / GBP ￡ 0,0003255 1 PIB / EUR € 0,00037324 1 PIB / USD $ 0,000434 1 PIB / MYR RM 0,00183582 1 PIB / TRY ₺ 0,01765078 1 PIB / JPY ¥ 0,063798 1 PIB / ARS ARS$ 0,5920845 1 PIB / RUB ₽ 0,03467226 1 PIB / INR ₹ 0,03797934 1 PIB / IDR Rp 7,11475296 1 PIB / KRW ₩ 0,60110736 1 PIB / PHP ₱ 0,0249116 1 PIB / EGP ￡E. 0,02110976 1 PIB / BRL R$ 0,00241738 1 PIB / CAD C$ 0,00059458 1 PIB / BDT ৳ 0,05239248 1 PIB / NGN ₦ 0,6595715 1 PIB / UAH ₴ 0,01791118 1 PIB / VES Bs 0,053382 1 PIB / CLP $ 0,42098 1 PIB / PKR Rs 0,12160246 1 PIB / KZT ₸ 0,2325806 1 PIB / THB ฿ 0,01408764 1 PIB / TWD NT$ 0,01296792 1 PIB / AED د.إ 0,00159278 1 PIB / CHF Fr 0,0003472 1 PIB / HKD HK$ 0,00340256 1 PIB / MAD .د.م 0,00392336 1 PIB / MXN $ 0,00817222 1 PIB / PLN zł 0,00160146 1 PIB / RON лв 0,00190092 1 PIB / SEK kr 0,00419244 1 PIB / BGN лв 0,00072912 1 PIB / HUF Ft 0,14929166 1 PIB / CZK Kč 0,00921382 1 PIB / KWD د.ك 0,00013237 1 PIB / ILS ₪ 0,00147994

PIBBLE Kaynağı

PIBBLE hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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