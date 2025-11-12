Bugünkü Piggycell Fiyatı

Bugünkü Piggycell (PIGGY) fiyatı $ 1,062 olup, son 24 saatte % 0,95 değişim gösterdi. Mevcut PIGGY / USD dönüşüm oranı PIGGY başına $ 1,062 şeklindedir.

Piggycell, şu anda piyasa değeri açısından $ 7,70M ile 1221. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,25M PIGGY şeklindedir. Son 24 saat içinde PIGGY, $ 1,006 (en düşük) ile $ 1,189 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,674398453610998 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,9994707454503154 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PIGGY, son bir saatte +%1,91 ve son 7 günde -%33,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 60,02K seviyesine ulaştı.

Piggycell (PIGGY) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1221 Piyasa Değeri $ 7,70M$ 7,70M $ 7,70M Hacim (24 Sa) $ 60,02K$ 60,02K $ 60,02K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 106,20M$ 106,20M $ 106,20M Dolaşım Arzı 7,25M 7,25M 7,25M Maksimum Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dolaşım Oranı %7,24 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Piggycell piyasa değeri $ 7,70M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 60,02K. Dolaşımdaki PIGGY arzı 7,25M olup, toplam arzı 100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 106,20M.