Bugünkü Play AI Fiyatı

Bugünkü Play AI (PLAI) fiyatı $ 0,00427 olup, son 24 saatte % 11,41 değişim gösterdi. Mevcut PLAI / USD dönüşüm oranı PLAI başına $ 0,00427 şeklindedir.

Play AI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PLAI şeklindedir. Son 24 saat içinde PLAI, $ 0,00425 (en düşük) ile $ 0,00535 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PLAI, son bir saatte -%0,24 ve son 7 günde -%64,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 131,59K seviyesine ulaştı.

Play AI (PLAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 131,59K$ 131,59K $ 131,59K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,27M$ 4,27M $ 4,27M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Play AI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 131,59K. Dolaşımdaki PLAI arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,27M.