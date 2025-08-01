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Peanut the Squirrel Fiyatı(PNUT)

Peanut the Squirrel (PNUT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,2252
$0,2252$0,2252
-%0,041D
USD

PNUT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Peanut the Squirrel (PNUT), şu anda 0,2252 USD fiyatından işlem görmektedir ve 225,17M USD piyasa değerine sahiptir. PNUT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Peanut the Squirrel Ana Piyasa Performansı:

$ 6,19M USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,04
Peanut the Squirrel 24 saatlik fiyat değişimi
999,85M USD
Dolaşımdaki arz

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PNUT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Peanut the Squirrel fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00009-%0,04
30 Gün$ +0,003+%1,35
60 Gün$ -0,0368-%14,05
90 Gün$ +0,0644+%40,04
Bugünkü Peanut the Squirrel Fiyatı Değişimi

Bugün, PNUT, $ -0,00009 (-%0,04) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Peanut the Squirrel 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,003 (+%1,35) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Peanut the Squirrel 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PNUT değişimi $ -0,0368 (-%14,05) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Peanut the Squirrel 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0644 (+%40,04) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PNUT Fiyat Bilgisi

En güncel Peanut the Squirrel fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,221
$ 0,221$ 0,221

$ 0,2295
$ 0,2295$ 0,2295

$ 2,50001
$ 2,50001$ 2,50001

-%0,84

-%0,04

-%20,88

PNUT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 225,17M
$ 225,17M$ 225,17M

$ 6,19M
$ 6,19M$ 6,19M

999,85M
999,85M 999,85M

Peanut the Squirrel (PNUT) Nedir?

PNUT bir meme coindir.

Peanut the Squirrel, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Peanut the Squirrel yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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Peanut the Squirrel Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Peanut the Squirrel, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PNUT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Peanut the Squirrel fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Peanut the Squirrel Fiyat Geçmişi

PNUT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PNUT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Peanut the Squirrel fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Peanut the Squirrel (PNUT) Token Ekonomisi

Peanut the Squirrel (PNUT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PNUT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Peanut the Squirrel (PNUT) Satın Alma

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PNUT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PNUT / VND
5.926,138
1 PNUT / AUD
A$0,346808
1 PNUT / GBP
0,1689
1 PNUT / EUR
0,193672
1 PNUT / USD
$0,2252
1 PNUT / MYR
RM0,954848
1 PNUT / TRY
9,161136
1 PNUT / JPY
¥33,1044
1 PNUT / ARS
ARS$304,733884
1 PNUT / RUB
17,919164
1 PNUT / INR
19,630684
1 PNUT / IDR
Rp3.691,802688
1 PNUT / KRW
311,911008
1 PNUT / PHP
12,953504
1 PNUT / EGP
￡E.10,802844
1 PNUT / BRL
R$1,245356
1 PNUT / CAD
C$0,308524
1 PNUT / BDT
27,186144
1 PNUT / NGN
340,69382
1 PNUT / UAH
9,294004
1 PNUT / VES
Bs27,6996
1 PNUT / CLP
$218,444
1 PNUT / PKR
Rs63,098788
1 PNUT / KZT
120,68468
1 PNUT / THB
฿7,309992
1 PNUT / TWD
NT$6,724472
1 PNUT / AED
د.إ0,826484
1 PNUT / CHF
Fr0,18016
1 PNUT / HKD
HK$1,765568
1 PNUT / MAD
.د.م2,035808
1 PNUT / MXN
$4,242768
1 PNUT / PLN
0,828736
1 PNUT / RON
лв0,986376
1 PNUT / SEK
kr2,175432
1 PNUT / BGN
лв0,378336
1 PNUT / HUF
Ft77,493572
1 PNUT / CZK
4,780996
1 PNUT / KWD
د.ك0,0682356
1 PNUT / ILS
0,767932

Peanut the Squirrel Kaynağı

Peanut the Squirrel hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Peanut the Squirrel Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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PNUT
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1 PNUT = 0,2252 USD

Al-Sat

PNUTUSDT
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$0,2252$0,2252
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