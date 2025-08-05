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Succinct Fiyatı(PROVE)

Succinct (PROVE) Canlı Fiyat Grafiği

$1,2295
$1,2295$1,2295
+%145,901D
USD

PROVE Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Succinct (PROVE), şu anda 1,2282 USD fiyatından işlem görmektedir ve 239,50M USD piyasa değerine sahiptir. PROVE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Succinct Ana Piyasa Performansı:

$ 143,30M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%145,90
Succinct 24 saatlik fiyat değişimi
195,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki PROVE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PROVE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

PROVE Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Succinct fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,7295+%145,90
30 Gün$ +0,7282+%145,64
60 Gün$ +0,7282+%145,64
90 Gün$ +0,7282+%145,64
Bugünkü Succinct Fiyatı Değişimi

Bugün, PROVE, $ +0,7295 (+%145,90) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Succinct 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,7282 (+%145,64) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Succinct 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PROVE değişimi $ +0,7282 (+%145,64) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Succinct 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,7282 (+%145,64) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PROVE Fiyat Bilgisi

En güncel Succinct fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,5
$ 0,5$ 0,5

$ 2,4016
$ 2,4016$ 2,4016

$ 2,4016
$ 2,4016$ 2,4016

+%1,03

+%145,90

+%145,64

PROVE Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 239,50M
$ 239,50M$ 239,50M

$ 143,30M
$ 143,30M$ 143,30M

195,00M
195,00M 195,00M

Succinct (PROVE) Nedir?

Succinct Network, dünyadaki yazılımları kanıtlayan merkeziyetsiz bir protokoldür. Ağ, dünyanın en verimli ve sağlam kanıtlama kümesini oluşturmak için, kanıt yarışmaları adı verilen yeni bir teşvik mekanizması aracılığıyla sıfır bilgi kanıtları üreten dağıtık bir kanıtlayıcı grubunu koordine eder. Succinct Network, SP1 ile birlikte tasarlanan ve kanıt yarışmaları adı verilen rekabetçi bir açık artırma mekanizmasıyla desteklenen, küresel ve dağıtılmış bir kanıtlama kümesi fikrini ortaya koyarak, dünyadaki kanıtlama kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedeflemektedir.

Succinct, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Succinct yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PROVE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Succinct hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Succinct satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Succinct Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Succinct, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PROVE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Succinct fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Succinct Fiyat Geçmişi

PROVE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PROVE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Succinct fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Succinct (PROVE) Token Ekonomisi

Succinct (PROVE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PROVE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Succinct (PROVE) Satın Alma

Nasıl Succinct satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Succinct Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

PROVE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PROVE / VND
32.320,083
1 PROVE / AUD
A$1,891428
1 PROVE / GBP
0,92115
1 PROVE / EUR
1,056252
1 PROVE / USD
$1,2282
1 PROVE / MYR
RM5,195286
1 PROVE / TRY
49,950894
1 PROVE / JPY
¥180,5454
1 PROVE / ARS
ARS$1.644,166776
1 PROVE / RUB
98,56305
1 PROVE / INR
107,688576
1 PROVE / IDR
Rp20.134,423008
1 PROVE / KRW
1.708,205124
1 PROVE / PHP
70,6215
1 PROVE / EGP
￡E.59,518572
1 PROVE / BRL
R$6,7551
1 PROVE / CAD
C$1,682634
1 PROVE / BDT
149,77899
1 PROVE / NGN
1.877,97921
1 PROVE / UAH
51,21594
1 PROVE / VES
Bs154,7532
1 PROVE / CLP
$1.186,4412
1 PROVE / PKR
Rs347,924496
1 PROVE / KZT
660,673344
1 PROVE / THB
฿39,756834
1 PROVE / TWD
NT$36,809154
1 PROVE / AED
د.إ4,507494
1 PROVE / CHF
Fr0,98256
1 PROVE / HKD
HK$9,629088
1 PROVE / MAD
.د.م11,17662
1 PROVE / MXN
$22,979622
1 PROVE / PLN
4,54434
1 PROVE / RON
лв5,379516
1 PROVE / SEK
kr11,864412
1 PROVE / BGN
лв2,063376
1 PROVE / HUF
Ft422,488518
1 PROVE / CZK
26,074686
1 PROVE / KWD
د.ك0,374601
1 PROVE / ILS
4,23729

Succinct Kaynağı

Succinct hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Succinct Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

PROVE
PROVE
USD
USD

1 PROVE = 1,2282 USD

Al-Sat

PROVEUSDT
$1,2282
$1,2282$1,2282
+%145,64

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