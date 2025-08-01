Paris Saint-Germain (PSG) Nedir?

Paris Saint-Germain Fan Tokeni (PSG), Paris Saint-Germain Futbol Kulübü ("Paris Saint-Germain") taraftarlarına Socios uygulamasını ve hizmetlerini kullanarak kulüp kararları üzerinde tokenleştirilmiş bir etki payı veren bir fayda tokenidir.

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Paris Saint-Germain (PSG) Token Ekonomisi

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PSG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PSG / VND ₫ 43.340,805 1 PSG / AUD A$ 2,53638 1 PSG / GBP ￡ 1,23525 1 PSG / EUR € 1,41642 1 PSG / USD $ 1,647 1 PSG / MYR RM 6,96681 1 PSG / TRY ₺ 66,98349 1 PSG / JPY ¥ 242,109 1 PSG / ARS ARS$ 2.228,67099 1 PSG / RUB ₽ 131,05179 1 PSG / INR ₹ 143,48664 1 PSG / IDR Rp 26.999,99568 1 PSG / KRW ₩ 2.277,99864 1 PSG / PHP ₱ 94,73544 1 PSG / EGP ￡E. 78,97365 1 PSG / BRL R$ 9,10791 1 PSG / CAD C$ 2,25639 1 PSG / BDT ৳ 198,82584 1 PSG / NGN ₦ 2.491,66395 1 PSG / UAH ₴ 67,97169 1 PSG / VES Bs 202,581 1 PSG / CLP $ 1.597,59 1 PSG / PKR Rs 461,47293 1 PSG / KZT ₸ 882,6273 1 PSG / THB ฿ 53,44515 1 PSG / TWD NT$ 49,17942 1 PSG / AED د.إ 6,04449 1 PSG / CHF Fr 1,3176 1 PSG / HKD HK$ 12,91248 1 PSG / MAD .د.م 14,88888 1 PSG / MXN $ 31,01301 1 PSG / PLN zł 6,06096 1 PSG / RON лв 7,21386 1 PSG / SEK kr 15,91002 1 PSG / BGN лв 2,76696 1 PSG / HUF Ft 566,74917 1 PSG / CZK Kč 34,96581 1 PSG / KWD د.ك 0,499041 1 PSG / ILS ₪ 5,61627

Paris Saint-Germain Kaynağı

Paris Saint-Germain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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