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Paris Saint-Germain Fiyatı(PSG)

Paris Saint-Germain (PSG) Canlı Fiyat Grafiği

$1,646
$1,646$1,646
-%0,181D
USD

PSG Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Paris Saint-Germain (PSG), şu anda 1,647 USD fiyatından işlem görmektedir ve 16,87M USD piyasa değerine sahiptir. PSG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Paris Saint-Germain Ana Piyasa Performansı:

$ 188,20K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,18
Paris Saint-Germain 24 saatlik fiyat değişimi
10,24M USD
Dolaşımdaki arz

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PSG Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Paris Saint-Germain fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00297-%0,18
30 Gün$ +0,186+%12,73
60 Gün$ -0,336-%16,95
90 Gün$ -0,963-%36,90
Bugünkü Paris Saint-Germain Fiyatı Değişimi

Bugün, PSG, $ -0,00297 (-%0,18) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Paris Saint-Germain 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,186 (+%12,73) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Paris Saint-Germain 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PSG değişimi $ -0,336 (-%16,95) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Paris Saint-Germain 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,963 (-%36,90) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PSG Fiyat Bilgisi

En güncel Paris Saint-Germain fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 1,638
$ 1,638$ 1,638

$ 1,664
$ 1,664$ 1,664

$ 50,1
$ 50,1$ 50,1

-%0,49

-%0,18

-%4,03

PSG Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 16,87M
$ 16,87M$ 16,87M

$ 188,20K
$ 188,20K$ 188,20K

10,24M
10,24M 10,24M

Paris Saint-Germain (PSG) Nedir?

Paris Saint-Germain Fan Tokeni (PSG), Paris Saint-Germain Futbol Kulübü ("Paris Saint-Germain") taraftarlarına Socios uygulamasını ve hizmetlerini kullanarak kulüp kararları üzerinde tokenleştirilmiş bir etki payı veren bir fayda tokenidir.

Paris Saint-Germain, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Paris Saint-Germain yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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Paris Saint-Germain Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Paris Saint-Germain, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PSG fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Paris Saint-Germain fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Paris Saint-Germain Fiyat Geçmişi

PSG fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PSG kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Paris Saint-Germain fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Paris Saint-Germain (PSG) Token Ekonomisi

Paris Saint-Germain (PSG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PSG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Paris Saint-Germain (PSG) Satın Alma

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PSG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PSG / VND
43.340,805
1 PSG / AUD
A$2,53638
1 PSG / GBP
1,23525
1 PSG / EUR
1,41642
1 PSG / USD
$1,647
1 PSG / MYR
RM6,96681
1 PSG / TRY
66,98349
1 PSG / JPY
¥242,109
1 PSG / ARS
ARS$2.228,67099
1 PSG / RUB
131,05179
1 PSG / INR
143,48664
1 PSG / IDR
Rp26.999,99568
1 PSG / KRW
2.277,99864
1 PSG / PHP
94,73544
1 PSG / EGP
￡E.78,97365
1 PSG / BRL
R$9,10791
1 PSG / CAD
C$2,25639
1 PSG / BDT
198,82584
1 PSG / NGN
2.491,66395
1 PSG / UAH
67,97169
1 PSG / VES
Bs202,581
1 PSG / CLP
$1.597,59
1 PSG / PKR
Rs461,47293
1 PSG / KZT
882,6273
1 PSG / THB
฿53,44515
1 PSG / TWD
NT$49,17942
1 PSG / AED
د.إ6,04449
1 PSG / CHF
Fr1,3176
1 PSG / HKD
HK$12,91248
1 PSG / MAD
.د.م14,88888
1 PSG / MXN
$31,01301
1 PSG / PLN
6,06096
1 PSG / RON
лв7,21386
1 PSG / SEK
kr15,91002
1 PSG / BGN
лв2,76696
1 PSG / HUF
Ft566,74917
1 PSG / CZK
34,96581
1 PSG / KWD
د.ك0,499041
1 PSG / ILS
5,61627

Paris Saint-Germain Kaynağı

Paris Saint-Germain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Paris Saint-Germain Websitesi
Blok Gezgini

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1 PSG = 1,647 USD

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