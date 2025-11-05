BorsaDEX+
Bugünkü canlı PUMPCADE fiyatı 0.004576 USD. PUMPCADE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PUMPCADE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

PUMPCADE Hakkında Daha Fazla Bilgi

PUMPCADE Fiyat Bilgileri

PUMPCADE Nedir

PUMPCADE Token Ekonomisi

PUMPCADE Fiyat Tahmini

PUMPCADE Fiyat Geçmişi

PUMPCADE Satın Alma Kılavuzu

PUMPCADE / İtibari Para Dönüştürücüsü

PUMPCADE Logosu

PUMPCADE Fiyatı(PUMPCADE)

1 PUMPCADE / USD Canlı Fiyatı:

$0,004573
$0,004573$0,004573
-%0,971D
USD
PUMPCADE (PUMPCADE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:34:25 (UTC+8)

PUMPCADE (PUMPCADE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,003599
$ 0,003599$ 0,003599
24 sa Düşük
$ 0,007035
$ 0,007035$ 0,007035
24 sa Yüksek

$ 0,003599
$ 0,003599$ 0,003599

$ 0,007035
$ 0,007035$ 0,007035

--
----

--
----

+%4,90

-%0,97

-%34,49

-%34,49

PUMPCADE (PUMPCADE) canlı fiyatı $ 0,004576. PUMPCADE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,003599 ve en yüksek $ 0,007035 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PUMPCADE için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PUMPCADE son bir saatte +%4,90 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,97 ve son 7 günde -%34,49 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PUMPCADE (PUMPCADE) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 58,70K
$ 58,70K$ 58,70K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki PUMPCADE piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 58,70K. Dolaşımdaki PUMPCADE arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

PUMPCADE (PUMPCADE) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için PUMPCADE fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00004479-%0,97
30 Gün$ +0,003076+%205,06
60 Gün$ +0,003076+%205,06
90 Gün$ +0,003076+%205,06
Bugünkü PUMPCADE Fiyatı Değişimi

Bugün, PUMPCADE, $ -0,00004479 (-%0,97) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

PUMPCADE 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,003076 (+%205,06) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

PUMPCADE 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PUMPCADE değişimi $ +0,003076 (+%205,06) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

PUMPCADE 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,003076 (+%205,06) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PUMPCADE (PUMPCADE) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

PUMPCADE Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

PUMPCADE (PUMPCADE) Nedir?

PUMPCADE, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, PUMPCADE yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PUMPCADE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda PUMPCADE hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, PUMPCADE satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

PUMPCADE Fiyat Tahmini (USD)

PUMPCADE (PUMPCADE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? PUMPCADE (PUMPCADE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak PUMPCADE için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

PUMPCADE fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PUMPCADE (PUMPCADE) Token Ekonomisi

PUMPCADE (PUMPCADE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PUMPCADE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

PUMPCADE (PUMPCADE) Satın Alma

Nasıl PUMPCADE satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım PUMPCADE Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

PUMPCADE Varlığından Yerel Para Birimlerine

PUMPCADE Kaynağı

PUMPCADE hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: PUMPCADE Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü PUMPCADE (PUMPCADE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PUMPCADE fiyatı, 0,004576 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PUMPCADE / USD güncel fiyatı nedir?
PUMPCADE / USD güncel fiyatı $ 0,004576. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
PUMPCADE varlığının piyasa değeri nedir?
PUMPCADE piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PUMPCADE arzı nedir?
Dolaşımdaki PUMPCADE arzı, -- USD.
PUMPCADE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PUMPCADE, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PUMPCADE fiyatı (ATL) nedir?
PUMPCADE, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
PUMPCADE işlem hacmi nedir?
PUMPCADE için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 58,70K USD.
PUMPCADE bu yıl daha da yükselir mi?
PUMPCADE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PUMPCADE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:34:25 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PUMPCADE / USD Hesaplayıcı

Miktar

PUMPCADE
PUMPCADE
USD
USD

1 PUMPCADE = 0,004576 USD

PUMPCADE Al-Sat

PUMPCADE/USDT
$0,004573
$0,004573$0,004573
-%0,75

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti

