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PUNDIAI Fiyatı(PUNDIAI)

PUNDIAI (PUNDIAI) Canlı Fiyat Grafiği

$4,35
$4,35$4,35
-%5,521D
USD

PUNDIAI Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

PUNDIAI (PUNDIAI), şu anda 4,35 USD fiyatından işlem görmektedir ve 30,70M USD piyasa değerine sahiptir. PUNDIAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

PUNDIAI Ana Piyasa Performansı:

$ 1,57K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%5,52
PUNDIAI 24 saatlik fiyat değişimi
7,06M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki PUNDIAI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PUNDIAI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

PUNDIAI Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için PUNDIAI fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,254149-%5,52
30 Gün$ -2,2206-%33,80
60 Gün$ -5,5751-%56,18
90 Gün$ -4,3814-%50,18
Bugünkü PUNDIAI Fiyatı Değişimi

Bugün, PUNDIAI, $ -0,254149 (-%5,52) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

PUNDIAI 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -2,2206 (-%33,80) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

PUNDIAI 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PUNDIAI değişimi $ -5,5751 (-%56,18) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

PUNDIAI 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -4,3814 (-%50,18) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PUNDIAI Fiyat Bilgisi

En güncel PUNDIAI fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 4,2573
$ 4,2573$ 4,2573

$ 4,8305
$ 4,8305$ 4,8305

$ 53,947
$ 53,947$ 53,947

-%1,88

-%5,52

-%10,19

PUNDIAI Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 30,70M
$ 30,70M$ 30,70M

$ 1,57K
$ 1,57K$ 1,57K

7,06M
7,06M 7,06M

PUNDIAI (PUNDIAI) Nedir?

Pundi AI, kullanıcıların kişisel verileri üzerinde sahiplik ve kontrol sağlamak için tasarlanmış merkeziyetsiz bir araç setidir. Blockchain teknolojisini Pundi AI Veri Platformu, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Veri Pazar Yeri ve Purse+ gibi yenilikçi AI veri araçlarıyla birleştirerek, kullanıcı odaklı çözümler için artan talebi karşılamaktadır. Pundi AI, 2024 yılında Pundi X tarafından yaratılmış olup, merkeziyetsiz bir araç seti ile yapay zeka geliştirmesini demokratikleştirmektedir. Omnilayer, veri etiketleme ve açıklama platformu, AI ajanları ve veri ticareti için bir AI pazaryeri gibi hizmetler sunmaktadır.

PUNDIAI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, PUNDIAI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PUNDIAI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda PUNDIAI hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, PUNDIAI satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

PUNDIAI Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, PUNDIAI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PUNDIAI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen PUNDIAI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

PUNDIAI Fiyat Geçmişi

PUNDIAI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PUNDIAI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen PUNDIAI fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

PUNDIAI (PUNDIAI) Token Ekonomisi

PUNDIAI (PUNDIAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PUNDIAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

PUNDIAI (PUNDIAI) Satın Alma

Nasıl PUNDIAI satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım PUNDIAI Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

PUNDIAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PUNDIAI / VND
114.470,25
1 PUNDIAI / AUD
A$6,699
1 PUNDIAI / GBP
3,2625
1 PUNDIAI / EUR
3,741
1 PUNDIAI / USD
$4,35
1 PUNDIAI / MYR
RM18,4005
1 PUNDIAI / TRY
176,9145
1 PUNDIAI / JPY
¥639,45
1 PUNDIAI / ARS
ARS$5.886,2895
1 PUNDIAI / RUB
346,1295
1 PUNDIAI / INR
378,972
1 PUNDIAI / IDR
Rp71.311,464
1 PUNDIAI / KRW
6.016,572
1 PUNDIAI / PHP
250,212
1 PUNDIAI / EGP
￡E.208,5825
1 PUNDIAI / BRL
R$24,0555
1 PUNDIAI / CAD
C$5,9595
1 PUNDIAI / BDT
525,132
1 PUNDIAI / NGN
6.580,8975
1 PUNDIAI / UAH
179,5245
1 PUNDIAI / VES
Bs535,05
1 PUNDIAI / CLP
$4.219,5
1 PUNDIAI / PKR
Rs1.218,8265
1 PUNDIAI / KZT
2.331,165
1 PUNDIAI / THB
฿141,1575
1 PUNDIAI / TWD
NT$129,891
1 PUNDIAI / AED
د.إ15,9645
1 PUNDIAI / CHF
Fr3,48
1 PUNDIAI / HKD
HK$34,104
1 PUNDIAI / MAD
.د.م39,324
1 PUNDIAI / MXN
$81,9105
1 PUNDIAI / PLN
16,008
1 PUNDIAI / RON
лв19,053
1 PUNDIAI / SEK
kr42,021
1 PUNDIAI / BGN
лв7,308
1 PUNDIAI / HUF
Ft1.496,8785
1 PUNDIAI / CZK
92,3505
1 PUNDIAI / KWD
د.ك1,31805
1 PUNDIAI / ILS
14,8335

PUNDIAI Kaynağı

PUNDIAI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi PUNDIAI Websitesi
Blok Gezgini

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1 PUNDIAI = 4,35 USD

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