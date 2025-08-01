PUNDIAI (PUNDIAI) Nedir?

Pundi AI, kullanıcıların kişisel verileri üzerinde sahiplik ve kontrol sağlamak için tasarlanmış merkeziyetsiz bir araç setidir. Blockchain teknolojisini Pundi AI Veri Platformu, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Veri Pazar Yeri ve Purse+ gibi yenilikçi AI veri araçlarıyla birleştirerek, kullanıcı odaklı çözümler için artan talebi karşılamaktadır. Pundi AI, 2024 yılında Pundi X tarafından yaratılmış olup, merkeziyetsiz bir araç seti ile yapay zeka geliştirmesini demokratikleştirmektedir. Omnilayer, veri etiketleme ve açıklama platformu, AI ajanları ve veri ticareti için bir AI pazaryeri gibi hizmetler sunmaktadır.

PUNDIAI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, PUNDIAI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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PUNDIAI Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, PUNDIAI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PUNDIAI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen PUNDIAI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

PUNDIAI Fiyat Geçmişi

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PUNDIAI (PUNDIAI) Token Ekonomisi

PUNDIAI (PUNDIAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PUNDIAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

PUNDIAI (PUNDIAI) Satın Alma

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PUNDIAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PUNDIAI / VND ₫ 114.470,25 1 PUNDIAI / AUD A$ 6,699 1 PUNDIAI / GBP ￡ 3,2625 1 PUNDIAI / EUR € 3,741 1 PUNDIAI / USD $ 4,35 1 PUNDIAI / MYR RM 18,4005 1 PUNDIAI / TRY ₺ 176,9145 1 PUNDIAI / JPY ¥ 639,45 1 PUNDIAI / ARS ARS$ 5.886,2895 1 PUNDIAI / RUB ₽ 346,1295 1 PUNDIAI / INR ₹ 378,972 1 PUNDIAI / IDR Rp 71.311,464 1 PUNDIAI / KRW ₩ 6.016,572 1 PUNDIAI / PHP ₱ 250,212 1 PUNDIAI / EGP ￡E. 208,5825 1 PUNDIAI / BRL R$ 24,0555 1 PUNDIAI / CAD C$ 5,9595 1 PUNDIAI / BDT ৳ 525,132 1 PUNDIAI / NGN ₦ 6.580,8975 1 PUNDIAI / UAH ₴ 179,5245 1 PUNDIAI / VES Bs 535,05 1 PUNDIAI / CLP $ 4.219,5 1 PUNDIAI / PKR Rs 1.218,8265 1 PUNDIAI / KZT ₸ 2.331,165 1 PUNDIAI / THB ฿ 141,1575 1 PUNDIAI / TWD NT$ 129,891 1 PUNDIAI / AED د.إ 15,9645 1 PUNDIAI / CHF Fr 3,48 1 PUNDIAI / HKD HK$ 34,104 1 PUNDIAI / MAD .د.م 39,324 1 PUNDIAI / MXN $ 81,9105 1 PUNDIAI / PLN zł 16,008 1 PUNDIAI / RON лв 19,053 1 PUNDIAI / SEK kr 42,021 1 PUNDIAI / BGN лв 7,308 1 PUNDIAI / HUF Ft 1.496,8785 1 PUNDIAI / CZK Kč 92,3505 1 PUNDIAI / KWD د.ك 1,31805 1 PUNDIAI / ILS ₪ 14,8335

PUNDIAI Kaynağı

PUNDIAI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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