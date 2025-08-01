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Vulcan Forged PYR Fiyatı(PYR)

Vulcan Forged PYR (PYR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,9416
$0,9416$0,9416
-%0,011D
USD

PYR Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Vulcan Forged PYR (PYR), şu anda 0,9416 USD fiyatından işlem görmektedir ve 40,89M USD piyasa değerine sahiptir. PYR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Vulcan Forged PYR Ana Piyasa Performansı:

$ 639,25K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,01
Vulcan Forged PYR 24 saatlik fiyat değişimi
43,43M USD
Dolaşımdaki arz

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PYR Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Vulcan Forged PYR fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000094-%0,01
30 Gün$ +0,0423+%4,70
60 Gün$ -0,0741-%7,30
90 Gün$ -0,1479-%13,58
Bugünkü Vulcan Forged PYR Fiyatı Değişimi

Bugün, PYR, $ -0,000094 (-%0,01) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Vulcan Forged PYR 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0423 (+%4,70) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Vulcan Forged PYR 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PYR değişimi $ -0,0741 (-%7,30) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Vulcan Forged PYR 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,1479 (-%13,58) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PYR Fiyat Bilgisi

En güncel Vulcan Forged PYR fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,925
$ 0,925$ 0,925

$ 0,9538
$ 0,9538$ 0,9538

$ 10,777
$ 10,777$ 10,777

-%0,54

-%0,01

-%15,13

PYR Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 40,89M
$ 40,89M$ 40,89M

$ 639,25K
$ 639,25K$ 639,25K

43,43M
43,43M 43,43M

Vulcan Forged PYR (PYR) Nedir?

Oynaması ve inşa etmesi kolay bir ekosistem olarak tasarlanan Vulcan Forged, geliştirme programları, kuluçka ve kitle fonlaması yoluyla geliştiricileri destekleyerek birinci sınıf blok zinciri oyunlarının geliştirilmesini destekleyen topluluk tabanlı bir projedir. Blok zinciri oyun tutkunları için Vulcan Forged, popüler oyunlara ve oyun içi dijital varlıkların alım satımını yapmak için devasa bir NFT pazarına erişebilecekleri tek noktadan bir mağazadır. Ekosistemin tamamı, kendi PYR uzlaşması, staking ve fayda tokeni tarafından desteklenmektedir. ERC-20 uyumlu PYR, Vulcan Forged ekosisteminin parçası olan oyun başlıklarında kullanılabilen çapraz platform para birimidir.

Vulcan Forged PYR, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Vulcan Forged PYR yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PYR staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Vulcan Forged PYR hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Vulcan Forged PYR satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Vulcan Forged PYR Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Vulcan Forged PYR, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PYR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Vulcan Forged PYR fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Vulcan Forged PYR Fiyat Geçmişi

PYR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PYR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Vulcan Forged PYR fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Vulcan Forged PYR (PYR) Token Ekonomisi

Vulcan Forged PYR (PYR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PYR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Vulcan Forged PYR (PYR) Satın Alma

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PYR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PYR / VND
24.778,204
1 PYR / AUD
A$1,450064
1 PYR / GBP
0,7062
1 PYR / EUR
0,809776
1 PYR / USD
$0,9416
1 PYR / MYR
RM3,982968
1 PYR / TRY
38,294872
1 PYR / JPY
¥138,4152
1 PYR / ARS
ARS$1.274,144872
1 PYR / RUB
74,923112
1 PYR / INR
82,032192
1 PYR / IDR
Rp15.436,063104
1 PYR / KRW
1.302,345792
1 PYR / PHP
54,160832
1 PYR / EGP
￡E.45,14972
1 PYR / BRL
R$5,207048
1 PYR / CAD
C$1,289992
1 PYR / BDT
113,669952
1 PYR / NGN
1.424,49956
1 PYR / UAH
38,859832
1 PYR / VES
Bs115,8168
1 PYR / CLP
$913,352
1 PYR / PKR
Rs263,826904
1 PYR / KZT
504,60344
1 PYR / THB
฿30,55492
1 PYR / TWD
NT$28,116176
1 PYR / AED
د.إ3,455672
1 PYR / CHF
Fr0,75328
1 PYR / HKD
HK$7,382144
1 PYR / MAD
.د.م8,512064
1 PYR / MXN
$17,730328
1 PYR / PLN
3,465088
1 PYR / RON
лв4,124208
1 PYR / SEK
kr9,095856
1 PYR / BGN
лв1,581888
1 PYR / HUF
Ft324,013976
1 PYR / CZK
19,990168
1 PYR / KWD
د.ك0,2853048
1 PYR / ILS
3,210856

Vulcan Forged PYR Kaynağı

Vulcan Forged PYR hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Vulcan Forged PYR Websitesi
Blok Gezgini

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1 PYR = 0,9416 USD

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