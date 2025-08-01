Vulcan Forged PYR (PYR) Nedir?

Oynaması ve inşa etmesi kolay bir ekosistem olarak tasarlanan Vulcan Forged, geliştirme programları, kuluçka ve kitle fonlaması yoluyla geliştiricileri destekleyerek birinci sınıf blok zinciri oyunlarının geliştirilmesini destekleyen topluluk tabanlı bir projedir. Blok zinciri oyun tutkunları için Vulcan Forged, popüler oyunlara ve oyun içi dijital varlıkların alım satımını yapmak için devasa bir NFT pazarına erişebilecekleri tek noktadan bir mağazadır. Ekosistemin tamamı, kendi PYR uzlaşması, staking ve fayda tokeni tarafından desteklenmektedir. ERC-20 uyumlu PYR, Vulcan Forged ekosisteminin parçası olan oyun başlıklarında kullanılabilen çapraz platform para birimidir.

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Vulcan Forged PYR Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Vulcan Forged PYR, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PYR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Vulcan Forged PYR fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Vulcan Forged PYR Fiyat Geçmişi

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Vulcan Forged PYR (PYR) Token Ekonomisi

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Vulcan Forged PYR (PYR) Satın Alma

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PYR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PYR / VND ₫ 24.778,204 1 PYR / AUD A$ 1,450064 1 PYR / GBP ￡ 0,7062 1 PYR / EUR € 0,809776 1 PYR / USD $ 0,9416 1 PYR / MYR RM 3,982968 1 PYR / TRY ₺ 38,294872 1 PYR / JPY ¥ 138,4152 1 PYR / ARS ARS$ 1.274,144872 1 PYR / RUB ₽ 74,923112 1 PYR / INR ₹ 82,032192 1 PYR / IDR Rp 15.436,063104 1 PYR / KRW ₩ 1.302,345792 1 PYR / PHP ₱ 54,160832 1 PYR / EGP ￡E. 45,14972 1 PYR / BRL R$ 5,207048 1 PYR / CAD C$ 1,289992 1 PYR / BDT ৳ 113,669952 1 PYR / NGN ₦ 1.424,49956 1 PYR / UAH ₴ 38,859832 1 PYR / VES Bs 115,8168 1 PYR / CLP $ 913,352 1 PYR / PKR Rs 263,826904 1 PYR / KZT ₸ 504,60344 1 PYR / THB ฿ 30,55492 1 PYR / TWD NT$ 28,116176 1 PYR / AED د.إ 3,455672 1 PYR / CHF Fr 0,75328 1 PYR / HKD HK$ 7,382144 1 PYR / MAD .د.م 8,512064 1 PYR / MXN $ 17,730328 1 PYR / PLN zł 3,465088 1 PYR / RON лв 4,124208 1 PYR / SEK kr 9,095856 1 PYR / BGN лв 1,581888 1 PYR / HUF Ft 324,013976 1 PYR / CZK Kč 19,990168 1 PYR / KWD د.ك 0,2853048 1 PYR / ILS ₪ 3,210856

Vulcan Forged PYR Kaynağı

Vulcan Forged PYR hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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