Pyth Network (PYTH) Nedir?

Pyth Network, en büyük ve en hızlı büyüyen birinci taraf oracle ağıdır. Pyth, 40'tan fazla blok zincirinde finansal dApp'lere gerçek zamanlı piyasa verileri sunar ve kripto para birimleri, varlıklar, ETF'ler, FX çiftleri ve emtialarda 350'den fazla düşük gecikmeli fiyat akışı sağlar. Pyth, dünyanın en büyük profesyonel yatırımcılarından ve borsalarından gelen yüksek doğruluğa sahip piyasa verilerini herhangi bir yerdeki herhangi bir akıllı sözleşmeye bağlar.

Pyth Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Pyth Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Pyth Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Pyth Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PYTH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Pyth Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Pyth Network Fiyat Geçmişi

PYTH fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PYTH kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Pyth Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Pyth Network (PYTH) Token Ekonomisi

Pyth Network (PYTH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PYTH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Pyth Network (PYTH) Satın Alma

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PYTH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PYTH / VND ₫ 3.047,277 1 PYTH / AUD A$ 0,178332 1 PYTH / GBP ￡ 0,08685 1 PYTH / EUR € 0,099588 1 PYTH / USD $ 0,1158 1 PYTH / MYR RM 0,489834 1 PYTH / TRY ₺ 4,709586 1 PYTH / JPY ¥ 17,0226 1 PYTH / ARS ARS$ 156,48633 1 PYTH / RUB ₽ 9,2061 1 PYTH / INR ₹ 10,113972 1 PYTH / IDR Rp 1.898,360352 1 PYTH / KRW ₩ 160,165296 1 PYTH / PHP ₱ 6,651552 1 PYTH / EGP ￡E. 5,54682 1 PYTH / BRL R$ 0,64269 1 PYTH / CAD C$ 0,158646 1 PYTH / BDT ৳ 13,979376 1 PYTH / NGN ₦ 175,18803 1 PYTH / UAH ₴ 4,779066 1 PYTH / VES Bs 14,2434 1 PYTH / CLP $ 112,326 1 PYTH / PKR Rs 32,446002 1 PYTH / KZT ₸ 62,05722 1 PYTH / THB ฿ 3,758868 1 PYTH / TWD NT$ 3,45663 1 PYTH / AED د.إ 0,424986 1 PYTH / CHF Fr 0,09264 1 PYTH / HKD HK$ 0,907872 1 PYTH / MAD .د.م 1,046832 1 PYTH / MXN $ 2,181672 1 PYTH / PLN zł 0,426144 1 PYTH / RON лв 0,506046 1 PYTH / SEK kr 1,116312 1 PYTH / BGN лв 0,194544 1 PYTH / HUF Ft 39,820146 1 PYTH / CZK Kč 2,456118 1 PYTH / KWD د.ك 0,0350874 1 PYTH / ILS ₪ 0,394878

Pyth Network Kaynağı

Pyth Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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