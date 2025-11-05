BorsaDEX+
Bugünkü canlı Railgun fiyatı 3.081 USD. RAIL / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. RAIL fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

RAIL Hakkında Daha Fazla Bilgi

RAIL Fiyat Bilgileri

RAIL Nedir

RAIL Token Ekonomisi

RAIL Fiyat Tahmini

RAIL Fiyat Geçmişi

RAIL Satın Alma Kılavuzu

RAIL / İtibari Para Dönüştürücüsü

Railgun Logosu

Railgun Fiyatı(RAIL)

1 RAIL / USD Canlı Fiyatı:

Railgun (RAIL) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:35:13 (UTC+8)

Railgun (RAIL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
Railgun (RAIL) canlı fiyatı $ 3,081. RAIL, son 24 saat içinde en düşük $ 2,3 ve en yüksek $ 4 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RAIL için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RAIL son bir saatte +%2,90 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,98 ve son 7 günde +%5,26 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Railgun (RAIL) Piyasa Bilgileri

ETH

Şu anki Railgun piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 80,84K. Dolaşımdaki RAIL arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Railgun (RAIL) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Railgun fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,09496-%2,98
30 Gün$ +0,581+%23,24
60 Gün$ +0,581+%23,24
90 Gün$ +0,581+%23,24
Bugünkü Railgun Fiyatı Değişimi

Bugün, RAIL, $ -0,09496 (-%2,98) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Railgun 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,581 (+%23,24) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Railgun 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, RAIL değişimi $ +0,581 (+%23,24) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Railgun 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,581 (+%23,24) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Railgun (RAIL) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Railgun Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Railgun (RAIL) Nedir?

Railgun, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Railgun yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- RAIL staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Railgun hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Railgun satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Railgun Fiyat Tahmini (USD)

Railgun (RAIL) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Railgun (RAIL) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Railgun için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Railgun fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Railgun (RAIL) Token Ekonomisi

Railgun (RAIL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RAIL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Railgun (RAIL) Satın Alma

Nasıl Railgun satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Railgun Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

Railgun Kaynağı

Railgun hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Railgun Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Railgun (RAIL) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı RAIL fiyatı, 3,081 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
RAIL / USD güncel fiyatı nedir?
RAIL / USD güncel fiyatı $ 3,081. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Railgun varlığının piyasa değeri nedir?
RAIL piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki RAIL arzı nedir?
Dolaşımdaki RAIL arzı, -- USD.
RAIL için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
RAIL, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük RAIL fiyatı (ATL) nedir?
RAIL, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
RAIL işlem hacmi nedir?
RAIL için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 80,84K USD.
RAIL bu yıl daha da yükselir mi?
RAIL piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için RAIL fiyat tahminine göz atın.
Railgun (RAIL) Önemli Sektör Güncellemeleri

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

