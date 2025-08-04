Rarible (RARI) Nedir?

Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales.

Rarible, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Rarible yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Rarible Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Rarible, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte RARI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Rarible fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Rarible Fiyat Geçmişi

RARI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak RARI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Rarible fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Rarible (RARI) Token Ekonomisi

Rarible (RARI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RARI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Rarible (RARI) Satın Alma

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RARI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RARI / VND ₫ 25.299,241 1 RARI / AUD A$ 1,480556 1 RARI / GBP ￡ 0,72105 1 RARI / EUR € 0,826804 1 RARI / USD $ 0,9614 1 RARI / MYR RM 4,066722 1 RARI / TRY ₺ 39,100138 1 RARI / JPY ¥ 141,3258 1 RARI / ARS ARS$ 1.299,18789 1 RARI / RUB ₽ 76,4313 1 RARI / INR ₹ 83,968676 1 RARI / IDR Rp 15.760,653216 1 RARI / KRW ₩ 1.329,731568 1 RARI / PHP ₱ 55,222816 1 RARI / EGP ￡E. 46,05106 1 RARI / BRL R$ 5,33577 1 RARI / CAD C$ 1,317118 1 RARI / BDT ৳ 116,060208 1 RARI / NGN ₦ 1.454,45399 1 RARI / UAH ₴ 39,676978 1 RARI / VES Bs 118,2522 1 RARI / CLP $ 932,558 1 RARI / PKR Rs 269,374666 1 RARI / KZT ₸ 515,21426 1 RARI / THB ฿ 31,207044 1 RARI / TWD NT$ 28,69779 1 RARI / AED د.إ 3,528338 1 RARI / CHF Fr 0,76912 1 RARI / HKD HK$ 7,537376 1 RARI / MAD .د.م 8,691056 1 RARI / MXN $ 18,12239 1 RARI / PLN zł 3,537952 1 RARI / RON лв 4,201318 1 RARI / SEK kr 9,267896 1 RARI / BGN лв 1,615152 1 RARI / HUF Ft 330,596618 1 RARI / CZK Kč 20,391294 1 RARI / KWD د.ك 0,2913042 1 RARI / ILS ₪ 3,278374

Rarible Kaynağı

Rarible hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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