Redbelly Network (RBNT) Nedir?

Redbelly Network, Avustralya Ulusal Bilim Ajansı CSIRO ile işbirliği içinde Sydney Üniversitesi'nde geliştirilen dünyanın ilk resmi olarak doğrulanmış blok zinciridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde verilen Patent #12093247 Redbelly, varlık çıkaranların varlıkları uyumlu zincir üstü yapılandırılmış ürünler hâlinde tokenize etmelerini sağlar.

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Redbelly Network Fiyat Geleceği Tahmini

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Redbelly Network Fiyat Geçmişi

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Redbelly Network (RBNT) Token Ekonomisi

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Redbelly Network (RBNT) Satın Alma

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RBNT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RBNT / VND ₫ 502,35335 1 RBNT / AUD A$ 0,0293986 1 RBNT / GBP ￡ 0,0143175 1 RBNT / EUR € 0,0164174 1 RBNT / USD $ 0,01909 1 RBNT / MYR RM 0,0807507 1 RBNT / TRY ₺ 0,7763903 1 RBNT / JPY ¥ 2,80623 1 RBNT / ARS ARS$ 25,8320153 1 RBNT / RUB ₽ 1,5189913 1 RBNT / INR ₹ 1,6631208 1 RBNT / IDR Rp 312,9507696 1 RBNT / KRW ₩ 26,4037608 1 RBNT / PHP ₱ 1,0980568 1 RBNT / EGP ￡E. 0,9153655 1 RBNT / BRL R$ 0,1055677 1 RBNT / CAD C$ 0,0261533 1 RBNT / BDT ৳ 2,3045448 1 RBNT / NGN ₦ 28,8803065 1 RBNT / UAH ₴ 0,7878443 1 RBNT / VES Bs 2,34807 1 RBNT / CLP $ 18,5173 1 RBNT / PKR Rs 5,3488271 1 RBNT / KZT ₸ 10,230331 1 RBNT / THB ฿ 0,6194705 1 RBNT / TWD NT$ 0,5700274 1 RBNT / AED د.إ 0,0700603 1 RBNT / CHF Fr 0,015272 1 RBNT / HKD HK$ 0,1496656 1 RBNT / MAD .د.م 0,1725736 1 RBNT / MXN $ 0,3594647 1 RBNT / PLN zł 0,0702512 1 RBNT / RON лв 0,0836142 1 RBNT / SEK kr 0,1844094 1 RBNT / BGN лв 0,0320712 1 RBNT / HUF Ft 6,5690599 1 RBNT / CZK Kč 0,4052807 1 RBNT / KWD د.ك 0,00578427 1 RBNT / ILS ₪ 0,0650969

Redbelly Network Kaynağı

Redbelly Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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