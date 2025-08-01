Wrapped REACT (REACT) Nedir?

Reactive Network, zincir içi ve zincir dışı olayları izleyen ve bir tetikleyici çalıştığında anında yürütülen tepkisel akıllı sözleşmeleri etkinleştiren bir yürütme katmanıdır. Yüksek hızlı ReactVM ve bir Proof-of-Stake doğrulayıcı setiyle desteklenen bu ağ, herhangi bir zincire entegre olabilir. DeFi, AI, oyun ve DePIN uygulamaları için milisaniye düzeyinde, tamamen zincir üstü otomasyon sağlar — şeffaf olmayan zincir dışı botlara ihtiyaç yoktur. $REACT, tüm sistemin arkasındaki topluluğa ait motordur: tüm gas ödemeleri, etkinlik işleme ücretleri ve doğrulayıcı stake işlemleri $REACT ile yapılır, VC tahsisi yoktur. Ağ ücretleri yakılırken yeni ödüller basıldıkça, tokenomikler ölçekle deflasyonist hale gelir ve benimsenmeyle birlikte arz sıkılaşır.

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Wrapped REACT Fiyat Geleceği Tahmini

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Wrapped REACT Fiyat Geçmişi

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Wrapped REACT (REACT) Token Ekonomisi

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REACT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 REACT / VND ₫ 1.736,79 1 REACT / AUD A$ 0,10164 1 REACT / GBP ￡ 0,0495 1 REACT / EUR € 0,05676 1 REACT / USD $ 0,066 1 REACT / MYR RM 0,27918 1 REACT / TRY ₺ 2,68422 1 REACT / JPY ¥ 9,702 1 REACT / ARS ARS$ 89,30922 1 REACT / RUB ₽ 5,25162 1 REACT / INR ₹ 5,74992 1 REACT / IDR Rp 1.081,96704 1 REACT / KRW ₩ 91,28592 1 REACT / PHP ₱ 3,79632 1 REACT / EGP ￡E. 3,1647 1 REACT / BRL R$ 0,36498 1 REACT / CAD C$ 0,09042 1 REACT / BDT ৳ 7,96752 1 REACT / NGN ₦ 99,8481 1 REACT / UAH ₴ 2,72382 1 REACT / VES Bs 8,118 1 REACT / CLP $ 64,02 1 REACT / PKR Rs 18,49254 1 REACT / KZT ₸ 35,3694 1 REACT / THB ฿ 2,1417 1 REACT / TWD NT$ 1,97076 1 REACT / AED د.إ 0,24222 1 REACT / CHF Fr 0,0528 1 REACT / HKD HK$ 0,51744 1 REACT / MAD .د.م 0,59664 1 REACT / MXN $ 1,24278 1 REACT / PLN zł 0,24288 1 REACT / RON лв 0,28908 1 REACT / SEK kr 0,63756 1 REACT / BGN лв 0,11088 1 REACT / HUF Ft 22,71126 1 REACT / CZK Kč 1,40118 1 REACT / KWD د.ك 0,019998 1 REACT / ILS ₪ 0,22506

Wrapped REACT Kaynağı

Wrapped REACT hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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