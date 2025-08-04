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Retard Finder Coin Fiyatı(RFC)

Retard Finder Coin (RFC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,007297
$0,007297$0,007297
+%0,501D
USD

RFC Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Retard Finder Coin (RFC), şu anda 0,007292 USD fiyatından işlem görmektedir ve 7,01M USD piyasa değerine sahiptir. RFC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Retard Finder Coin Ana Piyasa Performansı:

$ 62,12K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,50
Retard Finder Coin 24 saatlik fiyat değişimi
961,55M USD
Dolaşımdaki arz

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RFC Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Retard Finder Coin fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0000363+%0,50
30 Gün$ -0,00006-%0,82
60 Gün$ -0,001498-%17,05
90 Gün$ -0,006157-%45,79
Bugünkü Retard Finder Coin Fiyatı Değişimi

Bugün, RFC, $ +0,0000363 (+%0,50) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Retard Finder Coin 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00006 (-%0,82) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Retard Finder Coin 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, RFC değişimi $ -0,001498 (-%17,05) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Retard Finder Coin 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,006157 (-%45,79) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

RFC Fiyat Bilgisi

En güncel Retard Finder Coin fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,007112
$ 0,007112$ 0,007112

$ 0,00766
$ 0,00766$ 0,00766

$ 0,146995
$ 0,146995$ 0,146995

+%0,23

+%0,50

+%10,33

RFC Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7,01M
$ 7,01M$ 7,01M

$ 62,12K
$ 62,12K$ 62,12K

961,55M
961,55M 961,55M

Retard Finder Coin (RFC) Nedir?

$RFC, daha önce Elon Musk ile etkileşime girmiş olan @IfindRetards adlı Twitter hesabı tarafından çıkarılan bir token.

Retard Finder Coin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Retard Finder Coin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- RFC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Retard Finder Coin hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Retard Finder Coin satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Retard Finder Coin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Retard Finder Coin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte RFC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Retard Finder Coin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Retard Finder Coin Fiyat Geçmişi

RFC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak RFC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Retard Finder Coin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Retard Finder Coin (RFC) Token Ekonomisi

Retard Finder Coin (RFC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RFC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Retard Finder Coin (RFC) Satın Alma

Nasıl Retard Finder Coin satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Retard Finder Coin Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

RFC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RFC / VND
191,88898
1 RFC / AUD
A$0,01122968
1 RFC / GBP
0,005469
1 RFC / EUR
0,00627112
1 RFC / USD
$0,007292
1 RFC / MYR
RM0,03084516
1 RFC / TRY
0,29656564
1 RFC / JPY
¥1,071924
1 RFC / ARS
ARS$9,948111
1 RFC / RUB
0,58328708
1 RFC / INR
0,63870628
1 RFC / IDR
Rp119,54096448
1 RFC / KRW
10,09971168
1 RFC / PHP
0,41885248
1 RFC / EGP
￡E.0,3543912
1 RFC / BRL
R$0,04068936
1 RFC / CAD
C$0,00999004
1 RFC / BDT
0,88029024
1 RFC / NGN
11,0652454
1 RFC / UAH
0,300795
1 RFC / VES
Bs0,896916
1 RFC / CLP
$7,07324
1 RFC / PKR
Rs2,04197876
1 RFC / KZT
3,9077828
1 RFC / THB
฿0,23684416
1 RFC / TWD
NT$0,21788496
1 RFC / AED
د.إ0,02676164
1 RFC / CHF
Fr0,0058336
1 RFC / HKD
HK$0,05716928
1 RFC / MAD
.د.م0,06584676
1 RFC / MXN
$0,13738128
1 RFC / PLN
0,02690748
1 RFC / RON
лв0,03193896
1 RFC / SEK
kr0,07044072
1 RFC / BGN
лв0,01232348
1 RFC / HUF
Ft2,5110002
1 RFC / CZK
0,15480916
1 RFC / KWD
د.ك0,00222406
1 RFC / ILS
0,02486572

Retard Finder Coin Kaynağı

Retard Finder Coin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Retard Finder Coin Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

RFC
RFC
USD
USD

1 RFC = 0,007292 USD

Al-Sat

RFCUSDT
$0,007292
$0,007292$0,007292
+%2,10

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